https://ria.ru/20220729/donbass-1805773163.html

В поселке Гольмовский в ДНР при обстреле ВСУ повредило дворец культуры

В поселке Гольмовский в ДНР при обстреле ВСУ повредило дворец культуры - РИА Новости, 29.07.2022

В поселке Гольмовский в ДНР при обстреле ВСУ повредило дворец культуры

Здание Дворца культуры повреждено в поселке Гольмовский в ДНР в результате прямого попадания снаряда, выпущенного со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T09:47

2022-07-29T09:47

2022-07-29T09:52

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Здание Дворца культуры повреждено в поселке Гольмовский в ДНР в результате прямого попадания снаряда, выпущенного со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Сегодня утром украинские боевики вновь подвергли обстрелу пгт Гольмовский. В результате прямого попадания снаряда повреждена кровля дворца культуры "Гольмовский". Разрушено перекрытие двух этажей, сильно поврежден зрительный зал", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, горловка