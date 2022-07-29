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В поселке Гольмовский в ДНР при обстреле ВСУ повредило дворец культуры
В поселке Гольмовский в ДНР при обстреле ВСУ повредило дворец культуры - РИА Новости, 29.07.2022
В поселке Гольмовский в ДНР при обстреле ВСУ повредило дворец культуры
Здание Дворца культуры повреждено в поселке Гольмовский в ДНР в результате прямого попадания снаряда, выпущенного со стороны украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:47
2022-07-29T09:47
2022-07-29T09:52
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Здание Дворца культуры повреждено в поселке Гольмовский в ДНР в результате прямого попадания снаряда, выпущенного со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."Сегодня утром украинские боевики вновь подвергли обстрелу пгт Гольмовский. В результате прямого попадания снаряда повреждена кровля дворца культуры "Гольмовский". Разрушено перекрытие двух этажей, сильно поврежден зрительный зал", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, горловка
09:47 29.07.2022 (обновлено: 09:52 29.07.2022)
В поселке Гольмовский в ДНР при обстреле ВСУ повредило дворец культуры
Мэр Горловки Прриходько: в поселке Гольмовский при обстреле ВСУ повредило дворец культуры