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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:21
2022-07-29T09:21
2022-07-29T09:21
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:50 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Водяное - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка еще пять снарядов