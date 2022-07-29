https://ria.ru/20220729/donbass-1805767446.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T09:21

2022-07-29T09:21

2022-07-29T09:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:50 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Водяное - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины