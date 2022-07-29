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Исправительную колонию в Еленовке повредило при обстреле со стороны ВСУ
Исправительную колонию в Еленовке повредило при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022
Исправительную колонию в Еленовке повредило при обстреле со стороны ВСУ
Еленовская исправительная колония №120 повреждена в результате ночного обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:16
2022-07-29T09:16
2022-07-29T16:43
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Еленовская исправительная колония №120 повреждена в результате ночного обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о том, что в результате ночного обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждена Еленовская исправительная колония №120. Более подробная информация устанавливается", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
09:16 29.07.2022 (обновлено: 16:43 29.07.2022)
Исправительную колонию в Еленовке повредило при обстреле со стороны ВСУ
Представительство ДНР: исправительная колония в Еленовке повреждена при обстреле ВСУ