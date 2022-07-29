https://ria.ru/20220729/donbass-1805766228.html

Исправительную колонию в Еленовке повредило при обстреле со стороны ВСУ

Исправительную колонию в Еленовке повредило при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022

Исправительную колонию в Еленовке повредило при обстреле со стороны ВСУ

Еленовская исправительная колония №120 повреждена в результате ночного обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T09:16

2022-07-29T09:16

2022-07-29T16:43

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Еленовская исправительная колония №120 повреждена в результате ночного обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о том, что в результате ночного обстрела со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) повреждена Еленовская исправительная колония №120. Более подробная информация устанавливается", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины