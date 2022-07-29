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Шахту в Донецке обесточило в результате обстрела со стороны ВСУ
Шахту в Донецке обесточило в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022
Шахту в Донецке обесточило в результате обстрела со стороны ВСУ
Восточный ствол шахты им. Засядько в Донецке обесточен в результате украинского обстрела, 33 горняка под землей, пострадавших нет, сообщает министерство угля и... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:11
2022-07-29T09:11
2022-07-29T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Восточный ствол шахты им. Засядько в Донецке обесточен в результате украинского обстрела, 33 горняка под землей, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."Сегодня в 7:30 (совпадает с мск - ред.) в результате обстрела Донецка обесточен Восточный ствол шахты имени А.Ф. Засядько. Под землей 33 горняка, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что сотрудники оповещены о произошедшем, передвигаются к основному стволу, по которому будут выезжать на поверхность.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), донбасс
09:11 29.07.2022 (обновлено: 09:13 29.07.2022)
Шахту в Донецке обесточило в результате обстрела со стороны ВСУ
Минугля ДНР: при обстреле ВСУ обесточило восточный ствол шахты им. Засядько