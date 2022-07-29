https://ria.ru/20220729/donbass-1805764185.html

Шахту в Донецке обесточило в результате обстрела со стороны ВСУ

Шахту в Донецке обесточило в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022

Шахту в Донецке обесточило в результате обстрела со стороны ВСУ

Восточный ствол шахты им. Засядько в Донецке обесточен в результате украинского обстрела, 33 горняка под землей, пострадавших нет, сообщает министерство угля и... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T09:11

2022-07-29T09:11

2022-07-29T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Восточный ствол шахты им. Засядько в Донецке обесточен в результате украинского обстрела, 33 горняка под землей, пострадавших нет, сообщает министерство угля и энергетики ДНР."Сегодня в 7:30 (совпадает с мск - ред.) в результате обстрела Донецка обесточен Восточный ствол шахты имени А.Ф. Засядько. Под землей 33 горняка, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что сотрудники оповещены о произошедшем, передвигаются к основному стволу, по которому будут выезжать на поверхность.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс