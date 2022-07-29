https://ria.ru/20220729/donbass-1805762917.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:01
2022-07-29T09:01
2022-07-29T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_85d5c08ca2f20d58950016baae78e708.jpg
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:25 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 08:35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донецк (днр)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_76:0:1924:1386_1920x0_80_0_0_44d4c95ea8b1f12bebc9d9cf41edf1a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из "Града"