https://ria.ru/20220729/donbass-1805762917.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T09:01

2022-07-29T09:01

2022-07-29T09:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_85d5c08ca2f20d58950016baae78e708.jpg

ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 08:25 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 08:35 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины