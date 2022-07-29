https://ria.ru/20220729/donbass-1805761632.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Киевский район Донецка, выпустив 5 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:46
2022-07-29T08:46
2022-07-29T08:58
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Киевский район Донецка, выпустив 5 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Нарождной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.30 (совпадает с мск)- населенный пункт Водяное - город Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), вооруженные силы украины
08:46 29.07.2022 (обновлено: 08:58 29.07.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Киевскому району Донецка