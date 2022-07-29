https://ria.ru/20220729/donbass-1805761145.html

В ДНР за сутки один человек погиб и 23 ранены при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за сутки один человек погиб и 23 ранены при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022

В ДНР за сутки один человек погиб и 23 ранены при обстрелах со стороны ВСУ

Один человек погиб, еще 23 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:39

2022-07-29T08:39

2022-07-29T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 23 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 28 июля до 08:00 29 июля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 23 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805470373.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс