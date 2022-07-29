https://ria.ru/20220729/donbass-1805761145.html
В ДНР за сутки один человек погиб и 23 ранены при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за сутки один человек погиб и 23 ранены при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022
В ДНР за сутки один человек погиб и 23 ранены при обстрелах со стороны ВСУ
Один человек погиб, еще 23 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:39
2022-07-29T08:39
2022-07-29T08:39
специальная военная операция на украине
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донбасс
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 23 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 28 июля до 08:00 29 июля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 23 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805470373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
В ДНР за сутки один человек погиб и 23 ранены при обстрелах со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: за сутки в республике один человек погиб и 23 ранены при обстрелах ВСУ