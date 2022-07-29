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В ДНР за сутки один человек погиб и 23 ранены при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР за сутки один человек погиб и 23 ранены при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за сутки один человек погиб и 23 ранены при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.07.2022
В ДНР за сутки один человек погиб и 23 ранены при обстрелах со стороны ВСУ
Один человек погиб, еще 23 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:39
2022-07-29T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 23 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 28 июля до 08:00 29 июля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 23 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
08:39 29.07.2022
 
В ДНР за сутки один человек погиб и 23 ранены при обстрелах со стороны ВСУ

Штаб обороны ДНР: за сутки в республике один человек погиб и 23 ранены при обстрелах ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще 23 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 28 июля до 08:00 29 июля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще 23 мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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