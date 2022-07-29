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Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому и Киевскому районам Донецка 13 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T08:33
2022-07-29T08:33
2022-07-29T08:35
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Киевскому районам Донецка 13 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 07:50 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 07:50 - н.п. Водяное – г. Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
08:33 29.07.2022 (обновлено: 08:35 29.07.2022)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
ДНР: украинские восйка выпустили по Петровскому и Киевскому районам Донецка 13 снарядов