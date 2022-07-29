https://ria.ru/20220729/donbass-1805760522.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому и Киевскому районам Донецка 13 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:33

2022-07-29T08:33

2022-07-29T08:35

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg

ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Киевскому районам Донецка 13 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 07:50 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 07:50 - н.п. Водяное – г. Донецк (Киевский район): выпущено 7 снарядов калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр