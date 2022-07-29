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Додон заявил, что ему могут запретить общаться с прессой - РИА Новости, 29.07.2022
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Додон заявил, что ему могут запретить общаться с прессой
Додон заявил, что ему могут запретить общаться с прессой - РИА Новости, 29.07.2022
Додон заявил, что ему могут запретить общаться с прессой
Находящийся под следствием бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуроры хотят запретить ему общаться с прессой, соответствующее заявление политик РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:39
2022-07-29T17:39
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Находящийся под следствием бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуроры хотят запретить ему общаться с прессой, соответствующее заявление политик сделал в пятницу на выходе из Апелляционной палаты.Апелляционная палата рассматривает в пятницу ходатайство адвокатов бывшего президента, которые требовали отменить решение от 20 июля о продлении домашнего ареста Додону ещё на 30 суток (до 20 августа)."Адвокаты сегодня представили суду аргументы по отмене мне домашнего ареста. Решение судьи еще не вынесли, но прокуроры снова настаивали на том, чтобы запретить мне общаться с прессой. Почему-то эти доводы появились не в мае, ни в июне, а после того, когда я дал интервью телеканалу Publika и "Россия-24". Видимо, кому-то из представителей власти не понравилось именно это", - сказал Додон.По мнению Додона, запугивание населения внешними угрозами выгодно правительству, которое не справляется со стремительным ухудшением экономической ситуации в стране, а также западным странам, которые, по его словам, поощряют любое обострение. Вместе с тем в жертву приносится благополучие граждан Молдавии, отметил он.Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
17:39 29.07.2022
 
Додон заявил, что ему могут запретить общаться с прессой

Додон заявил, что прокуроры пытаются запретить ему общаться с прессой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 июл – РИА Новости. Находящийся под следствием бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуроры хотят запретить ему общаться с прессой, соответствующее заявление политик сделал в пятницу на выходе из Апелляционной палаты.
Апелляционная палата рассматривает в пятницу ходатайство адвокатов бывшего президента, которые требовали отменить решение от 20 июля о продлении домашнего ареста Додону ещё на 30 суток (до 20 августа).
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 15:06
Додон отвел действующей власти Молдавии несколько месяцев
"Адвокаты сегодня представили суду аргументы по отмене мне домашнего ареста. Решение судьи еще не вынесли, но прокуроры снова настаивали на том, чтобы запретить мне общаться с прессой. Почему-то эти доводы появились не в мае, ни в июне, а после того, когда я дал интервью телеканалу Publika и "Россия-24". Видимо, кому-то из представителей власти не понравилось именно это", - сказал Додон.
По мнению Додона, запугивание населения внешними угрозами выгодно правительству, которое не справляется со стремительным ухудшением экономической ситуации в стране, а также западным странам, которые, по его словам, поощряют любое обострение. Вместе с тем в жертву приносится благополучие граждан Молдавии, отметил он.
Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 15:00
Додон заявил, что прокуроры вызвали его супругу для предъявления обвинений
 
В миреМолдавияИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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