https://ria.ru/20220729/dnr-1805998457.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска во второй раз за 15 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:09
2022-07-29T22:09
2022-07-29T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска во второй раз за 15 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее сообщалось, что в 20.55 по Куйбышевскому району города было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.10 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецк (днр)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ снова обстреляли Куйбышевский район Донецка