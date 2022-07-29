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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска во второй раз за 15 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:09

2022-07-29T22:09

2022-07-29T22:09

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска во второй раз за 15 минут обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее сообщалось, что в 20.55 по Куйбышевскому району города было выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.10 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

куйбышевский район

донецк (днр)

украина

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Евгения Нефедова

в мире, куйбышевский район, донецк (днр), украина