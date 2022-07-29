https://ria.ru/20220729/diversanty-1805788790.html

ФСБ опубликовало видео задержания украинских диверсантов в Липецке

ФСБ опубликовало видео задержания украинских диверсантов в Липецке - РИА Новости, 29.07.2022

ФСБ опубликовало видео задержания украинских диверсантов в Липецке

Украинские диверсанты, планировавшие теракт в Липецке, готовились в учебном центре украинской армии под руководством иностранных инструкторов, рассказал... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:50

2022-07-29T10:50

2022-07-29T13:59

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

украина

липецк

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские диверсанты, планировавшие теракт в Липецке, готовились в учебном центре украинской армии под руководством иностранных инструкторов, рассказал оперативный сотрудник ФСБ России."Задержанные лица проходили специальную подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна" под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника", - сказал сотрудник российской спецслужбы в оперативном видео, обнародованном ФСБ."В ходе проводимых оперативных мероприятий зафиксировано, что граждане Украины с целью подготовки террористического акта на территории региона посещали общественные места, вокзалы и остановки городского транспорта, где неоднократно оставляли различные сумки и пакеты для проверки бдительности правоохранительных органов и граждан", - добавил он.

https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html

украина

липецк

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Кадры задержания диверсантов, планировавших теракт на автостанции в Липецке Теракт в Липецке "Правый сектор" (запрещенная в России экстремистская организация) планировал провести на автостанции, сообщает ФСБ и публикует видео того, как диверсанты осматривали место предполагаемого теракта, как их задерживали. Опубликованы также их признания. Оперативный сотрудник спецслужбы рассказал, что диверсанты готовились в учебном центре на Украине под руководством иностранных инструкторов. 2022-07-29T10:50 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, украина, липецк