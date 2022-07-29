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ФСБ опубликовало видео задержания украинских диверсантов в Липецке - РИА Новости, 29.07.2022
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ФСБ опубликовало видео задержания украинских диверсантов в Липецке
ФСБ опубликовало видео задержания украинских диверсантов в Липецке - РИА Новости, 29.07.2022
ФСБ опубликовало видео задержания украинских диверсантов в Липецке
Украинские диверсанты, планировавшие теракт в Липецке, готовились в учебном центре украинской армии под руководством иностранных инструкторов, рассказал... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:50
2022-07-29T13:59
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
украина
липецк
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские диверсанты, планировавшие теракт в Липецке, готовились в учебном центре украинской армии под руководством иностранных инструкторов, рассказал оперативный сотрудник ФСБ России."Задержанные лица проходили специальную подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна" под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника", - сказал сотрудник российской спецслужбы в оперативном видео, обнародованном ФСБ."В ходе проводимых оперативных мероприятий зафиксировано, что граждане Украины с целью подготовки террористического акта на территории региона посещали общественные места, вокзалы и остановки городского транспорта, где неоднократно оставляли различные сумки и пакеты для проверки бдительности правоохранительных органов и граждан", - добавил он.
https://ria.ru/20220418/terakty-1784040170.html
украина
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Кадры задержания диверсантов, планировавших теракт на автостанции в Липецке
Теракт в Липецке "Правый сектор" (запрещенная в России экстремистская организация) планировал провести на автостанции, сообщает ФСБ и публикует видео того, как диверсанты осматривали место предполагаемого теракта, как их задерживали. Опубликованы также их признания. Оперативный сотрудник спецслужбы рассказал, что диверсанты готовились в учебном центре на Украине под руководством иностранных инструкторов.
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, украина, липецк
10:50 29.07.2022 (обновлено: 13:59 29.07.2022)
 
ФСБ опубликовало видео задержания украинских диверсантов в Липецке

ФСБ: украинских диверсантов для теракта в Липецке готовили иностранные инструкторы

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские диверсанты, планировавшие теракт в Липецке, готовились в учебном центре украинской армии под руководством иностранных инструкторов, рассказал оперативный сотрудник ФСБ России.
"Задержанные лица проходили специальную подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна" под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсий в тылу противника", - сказал сотрудник российской спецслужбы в оперативном видео, обнародованном ФСБ.
"В ходе проводимых оперативных мероприятий зафиксировано, что граждане Украины с целью подготовки террористического акта на территории региона посещали общественные места, вокзалы и остановки городского транспорта, где неоднократно оставляли различные сумки и пакеты для проверки бдительности правоохранительных органов и граждан", - добавил он.
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БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныУкраинаЛипецк
 
 
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