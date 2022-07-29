В Чите создали резерв силовиков на случай мародерства
Силовики будут дежурить в Чите на подтопленных территориях для недопущения мародерства
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСпасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
Спасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудников правоохранительных органов поставили дежурить на подтопленных территориях в Чите на случай попыток мародерства, сообщили в Telegram-канале администрации города.
"Всего задействовано 48 сотрудников. Основная масса задействована по Железнодорожному району, где поселок Заречный. Остальные будут по мере необходимости. 40 сотрудников в резерве находятся, по 10 в каждом райотделе. В случае необходимости они будут подняты и приступят к охране общественного порядка с целью недопущения проникновения на территории, где граждане эвакуированы. Для недопущения мародерства", - говорится в сообщении.
В городе объявлен режим повышенной готовности, началась эвакуация маломобильных граждан. Главы администраций районов Читы призвали и других жителей подготовиться к эвакуации.
В Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов. Уровень воды в реках поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа.
Эвакуированных жителей Читинского района разместили во временных пунктах в Ильинке, Новотроицке, Верх-Чите и Угдане.