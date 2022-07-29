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В Чите создали резерв силовиков на случай мародерства - РИА Новости, 29.07.2022
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В Чите создали резерв силовиков на случай мародерства
В Чите создали резерв силовиков на случай мародерства - РИА Новости, 29.07.2022
В Чите создали резерв силовиков на случай мародерства
Сотрудников правоохранительных органов поставили дежурить на подтопленных территориях в Чите на случай попыток мародерства, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:52
2022-07-29T17:52
происшествия
чита
читинский район
забайкальский край
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ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудников правоохранительных органов поставили дежурить на подтопленных территориях в Чите на случай попыток мародерства, сообщили в Telegram-канале администрации города."Всего задействовано 48 сотрудников. Основная масса задействована по Железнодорожному району, где поселок Заречный. Остальные будут по мере необходимости. 40 сотрудников в резерве находятся, по 10 в каждом райотделе. В случае необходимости они будут подняты и приступят к охране общественного порядка с целью недопущения проникновения на территории, где граждане эвакуированы. Для недопущения мародерства", - говорится в сообщении.В городе объявлен режим повышенной готовности, началась эвакуация маломобильных граждан. Главы администраций районов Читы призвали и других жителей подготовиться к эвакуации.В Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов. Уровень воды в реках поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа.Эвакуированных жителей Читинского района разместили во временных пунктах в Ильинке, Новотроицке, Верх-Чите и Угдане.
https://ria.ru/20220729/pavodok-1805921145.html
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происшествия, чита, читинский район, забайкальский край
17:52 29.07.2022
 
В Чите создали резерв силовиков на случай мародерства

Силовики будут дежурить в Чите на подтопленных территориях для недопущения мародерства

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюСпасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
Спасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Спасатели Забайкальского края оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка
Читать ria.ru в
ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудников правоохранительных органов поставили дежурить на подтопленных территориях в Чите на случай попыток мародерства, сообщили в Telegram-канале администрации города.
"Всего задействовано 48 сотрудников. Основная масса задействована по Железнодорожному району, где поселок Заречный. Остальные будут по мере необходимости. 40 сотрудников в резерве находятся, по 10 в каждом райотделе. В случае необходимости они будут подняты и приступят к охране общественного порядка с целью недопущения проникновения на территории, где граждане эвакуированы. Для недопущения мародерства", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России работают в подтопленных дачных кооперативах под Читой - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
16:59
Метеорологи ожидают максимальный подъем уровня реки Чита в ночь на субботу
В городе объявлен режим повышенной готовности, началась эвакуация маломобильных граждан. Главы администраций районов Читы призвали и других жителей подготовиться к эвакуации.
В Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов. Уровень воды в реках поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа.
Эвакуированных жителей Читинского района разместили во временных пунктах в Ильинке, Новотроицке, Верх-Чите и Угдане.
Затопления из-за высокого уровня воды в реках Забайкалья - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
15:46
Уровень воды в реках Забайкалья растет на 20 сантиметров за два часа
 
ПроисшествияЧитаЧитинский районЗабайкальский край
 
 
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