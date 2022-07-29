https://ria.ru/20220729/chita-1805942417.html

В Чите создали резерв силовиков на случай мародерства

В Чите создали резерв силовиков на случай мародерства - РИА Новости, 29.07.2022

В Чите создали резерв силовиков на случай мародерства

Сотрудников правоохранительных органов поставили дежурить на подтопленных территориях в Чите на случай попыток мародерства, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:52

2022-07-29T17:52

2022-07-29T17:52

происшествия

чита

читинский район

забайкальский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805922494_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_297fed5854dadec970e63e603ca28264.jpg

ЧИТА, 29 июл - РИА Новости. Сотрудников правоохранительных органов поставили дежурить на подтопленных территориях в Чите на случай попыток мародерства, сообщили в Telegram-канале администрации города."Всего задействовано 48 сотрудников. Основная масса задействована по Железнодорожному району, где поселок Заречный. Остальные будут по мере необходимости. 40 сотрудников в резерве находятся, по 10 в каждом райотделе. В случае необходимости они будут подняты и приступят к охране общественного порядка с целью недопущения проникновения на территории, где граждане эвакуированы. Для недопущения мародерства", - говорится в сообщении.В городе объявлен режим повышенной готовности, началась эвакуация маломобильных граждан. Главы администраций районов Читы призвали и других жителей подготовиться к эвакуации.В Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов. Уровень воды в реках поднимается со скоростью 20 сантиметров за два часа.Эвакуированных жителей Читинского района разместили во временных пунктах в Ильинке, Новотроицке, Верх-Чите и Угдане.

https://ria.ru/20220729/pavodok-1805921145.html

https://ria.ru/20220729/reki-1805890231.html

чита

читинский район

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чита, читинский район, забайкальский край