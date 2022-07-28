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Сбор зерновых в Липецкой области превышает прошлогодние показатели - РИА Новости, 28.07.2022
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Липецкая область
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Сбор зерновых в Липецкой области превышает прошлогодние показатели
Сбор зерновых в Липецкой области превышает прошлогодние показатели - РИА Новости, 28.07.2022
Сбор зерновых в Липецкой области превышает прошлогодние показатели
С начала уборочной кампании в Липецкой области собрано 108 тысяч тонн зерна и бобовых, при этом валовой сбор пшеницы превышает 100 тысяч тонн при урожайности... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:05
2022-07-28T15:05
липецкая область
липецкая область
елецкий район
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. С начала уборочной кампании в Липецкой области собрано 108 тысяч тонн зерна и бобовых, при этом валовой сбор пшеницы превышает 100 тысяч тонн при урожайности 51,3 центнера с гектара, что на 14 центнеров с гектара больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, больше всего пшеницы с одного гектара собирают аграрии Елецкого района – в среднем по 59,7 центнера. В прошлом году этот показатель составил 37 центнеров с гектара.Губернатор также отметил, что бобовых в области собрали свыше двух тысяч тонн при урожайности 31,8 центнера с гектара.Это также выше показателя прошлого года. В 2021 году он составил 24,4 центнера с гектара.Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать свыше 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Общая посевная площадь в текущем году составила около полутора миллионов гектаров.
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липецкая область, елецкий район, экономика, игорь артамонов
15:05 28.07.2022
 

Сбор зерновых в Липецкой области превышает прошлогодние показатели

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Уборка урожая зерновых. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. С начала уборочной кампании в Липецкой области собрано 108 тысяч тонн зерна и бобовых, при этом валовой сбор пшеницы превышает 100 тысяч тонн при урожайности 51,3 центнера с гектара, что на 14 центнеров с гектара больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По словам главы региона, больше всего пшеницы с одного гектара собирают аграрии Елецкого района – в среднем по 59,7 центнера. В прошлом году этот показатель составил 37 центнеров с гектара.
"Для получения хорошего урожая у нас есть высококлассные специалисты, необходимая техника, передовые технологии и методики. С таким подходом мы смело можем ждать отличных показателей и рассчитывать на рекорды", – уверен Артамонов.
Губернатор также отметил, что бобовых в области собрали свыше двух тысяч тонн при урожайности 31,8 центнера с гектара.
Это также выше показателя прошлого года. В 2021 году он составил 24,4 центнера с гектара.
Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать свыше 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Общая посевная площадь в текущем году составила около полутора миллионов гектаров.
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Липецкая областьЛипецкая областьЕлецкий районЭкономикаИгорь Артамонов
 
 
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