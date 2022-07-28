https://ria.ru/20220728/zernovye-1805595784.html

Сбор зерновых в Липецкой области превышает прошлогодние показатели

Сбор зерновых в Липецкой области превышает прошлогодние показатели - РИА Новости, 28.07.2022

Сбор зерновых в Липецкой области превышает прошлогодние показатели

С начала уборочной кампании в Липецкой области собрано 108 тысяч тонн зерна и бобовых, при этом валовой сбор пшеницы превышает 100 тысяч тонн при урожайности... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:05

2022-07-28T15:05

2022-07-28T15:05

липецкая область

липецкая область

елецкий район

экономика

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/26478/63/264786361_0:323:2981:2000_1920x0_80_0_0_f62c7c1a9638cb775524b7730abb801c.jpg

ЛИПЕЦК, 28 июл – РИА Новости. С начала уборочной кампании в Липецкой области собрано 108 тысяч тонн зерна и бобовых, при этом валовой сбор пшеницы превышает 100 тысяч тонн при урожайности 51,3 центнера с гектара, что на 14 центнеров с гектара больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По словам главы региона, больше всего пшеницы с одного гектара собирают аграрии Елецкого района – в среднем по 59,7 центнера. В прошлом году этот показатель составил 37 центнеров с гектара.Губернатор также отметил, что бобовых в области собрали свыше двух тысяч тонн при урожайности 31,8 центнера с гектара.Это также выше показателя прошлого года. В 2021 году он составил 24,4 центнера с гектара.Всего в этом году аграриям региона предстоит убрать свыше 800 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Общая посевная площадь в текущем году составила около полутора миллионов гектаров.

https://ria.ru/20220617/zavod-1796213987.html

липецкая область

елецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, елецкий район, экономика, игорь артамонов