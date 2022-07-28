Власти Запорожской область обвинили Киев в попытке геноцида
Представитель администрации Запорожской области Рогов: Киев пытается устроить геноцид
© РИА НовостиПамятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
© РИА Новости
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Киевский режим старается организовать геноцид в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Киевский режим, осознав, что местное население видит свое будущее исключительно в России, перешел к новой тактике – целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры региона. Мы воспринимаем это как попытку геноцида", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, украинская сторона уже лишила газоснабжения Запорожскую область, а теперь наносит удар по Запорожской АЭС и объектам водоснабжения.
"Это террористические методы ведения войны. Это удар именно по мирному населению. Отсутствие газа, воды и электричества – это не проблема для армии. Армия в поле будет стоять и всем будем обеспечена благодаря современным технологиям", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.