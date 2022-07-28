https://ria.ru/20220728/zaporozhe-1805487061.html

Власти Запорожской область обвинили Киев в попытке геноцида

Власти Запорожской область обвинили Киев в попытке геноцида - РИА Новости, 28.07.2022

Власти Запорожской область обвинили Киев в попытке геноцида

Киевский режим старается организовать геноцид в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T08:46

2022-07-28T08:46

2022-07-28T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Киевский режим старается организовать геноцид в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Киевский режим, осознав, что местное население видит свое будущее исключительно в России, перешел к новой тактике – целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры региона. Мы воспринимаем это как попытку геноцида", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинская сторона уже лишила газоснабжения Запорожскую область, а теперь наносит удар по Запорожской АЭС и объектам водоснабжения."Это террористические методы ведения войны. Это удар именно по мирному населению. Отсутствие газа, воды и электричества – это не проблема для армии. Армия в поле будет стоять и всем будем обеспечена благодаря современным технологиям", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220726/zaporozhe-1804928526.html

https://ria.ru/20220723/ukraina-1804451549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, россия, херсонская область , запорожская аэс