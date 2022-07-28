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Власти Запорожской область обвинили Киев в попытке геноцида - РИА Новости, 28.07.2022
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Власти Запорожской область обвинили Киев в попытке геноцида
Власти Запорожской область обвинили Киев в попытке геноцида - РИА Новости, 28.07.2022
Власти Запорожской область обвинили Киев в попытке геноцида
Киевский режим старается организовать геноцид в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T08:46
2022-07-28T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Киевский режим старается организовать геноцид в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Киевский режим, осознав, что местное население видит свое будущее исключительно в России, перешел к новой тактике – целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры региона. Мы воспринимаем это как попытку геноцида", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, украинская сторона уже лишила газоснабжения Запорожскую область, а теперь наносит удар по Запорожской АЭС и объектам водоснабжения."Это террористические методы ведения войны. Это удар именно по мирному населению. Отсутствие газа, воды и электричества – это не проблема для армии. Армия в поле будет стоять и всем будем обеспечена благодаря современным технологиям", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220726/zaporozhe-1804928526.html
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в мире, запорожская область, россия, херсонская область , запорожская аэс
08:46 28.07.2022
 
Власти Запорожской область обвинили Киев в попытке геноцида

Представитель администрации Запорожской области Рогов: Киев пытается устроить геноцид

© РИА НовостиПамятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
© РИА Новости
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Киевский режим старается организовать геноцид в Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Киевский режим, осознав, что местное население видит свое будущее исключительно в России, перешел к новой тактике – целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры региона. Мы воспринимаем это как попытку геноцида", - сказал РИА Новости Рогов.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 07:58Специальная военная операция на Украине
Власти Запорожья сообщили о росте численности населения в регионе
По его словам, украинская сторона уже лишила газоснабжения Запорожскую область, а теперь наносит удар по Запорожской АЭС и объектам водоснабжения.
"Это террористические методы ведения войны. Это удар именно по мирному населению. Отсутствие газа, воды и электричества – это не проблема для армии. Армия в поле будет стоять и всем будем обеспечена благодаря современным технологиям", - сказал Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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23 июля, 08:43Специальная военная операция на Украине
Украинские войска продолжают поджигать поля в Запорожье
 
В миреЗапорожская областьРоссияХерсонская областьЗапорожская АЭС
 
 
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