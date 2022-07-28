https://ria.ru/20220728/vodosnabzhenie-1805537629.html

В шести населенных пунктах ЛНР восстановят водоснабжение

В шести населенных пунктах ЛНР восстановят водоснабжение - РИА Новости, 28.07.2022

В шести населенных пунктах ЛНР восстановят водоснабжение

Централизованное водоснабжение возобновится в субботу на территории шести населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило правительство ЛНР. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:37

2022-07-28T12:37

2022-07-28T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

луганская народная республика

стаханов

лугансквода

свердловск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797530753_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_64bd236e674d5224617eedb9b349b268.jpg

ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Централизованное водоснабжение возобновится в субботу на территории шести населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило правительство ЛНР.Правительство ЛНР отметило, что специалисты предприятия "Лугансквода" завершили ремонтные работы на водоводах после аварийного обесточивания объектов водоснабжения. На данный момент проводится "промывка и заполнение водоводов согласно технологическому регламенту, после чего будет выполнено заполнение резервуаров"."Возобновить централизованное водоснабжение населению городов Свердловска, Стаханова, Брянки, Кировска, Первомайска, Перевальского района планируется, как и сообщалось ранее, в субботу, 30 июля", - говорится в заявлении "Луганскводы", которое приводит правительство ЛНР в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/donbass-1797384765.html

луганская народная республика

стаханов

свердловск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, луганская народная республика, стаханов, лугансквода, свердловск