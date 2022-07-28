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В шести населенных пунктах ЛНР восстановят водоснабжение - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В шести населенных пунктах ЛНР восстановят водоснабжение
В шести населенных пунктах ЛНР восстановят водоснабжение - РИА Новости, 28.07.2022
В шести населенных пунктах ЛНР восстановят водоснабжение
Централизованное водоснабжение возобновится в субботу на территории шести населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило правительство ЛНР. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:37
2022-07-28T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
луганская народная республика
стаханов
лугансквода
свердловск
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Централизованное водоснабжение возобновится в субботу на территории шести населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило правительство ЛНР.Правительство ЛНР отметило, что специалисты предприятия "Лугансквода" завершили ремонтные работы на водоводах после аварийного обесточивания объектов водоснабжения. На данный момент проводится "промывка и заполнение водоводов согласно технологическому регламенту, после чего будет выполнено заполнение резервуаров"."Возобновить централизованное водоснабжение населению городов Свердловска, Стаханова, Брянки, Кировска, Первомайска, Перевальского района планируется, как и сообщалось ранее, в субботу, 30 июля", - говорится в заявлении "Луганскводы", которое приводит правительство ЛНР в своем Telegram-канале.
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луганская народная республика
стаханов
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в мире, жкх, луганская народная республика, стаханов, лугансквода, свердловск
12:37 28.07.2022
 
В шести населенных пунктах ЛНР восстановят водоснабжение

В шести населенных пунктах ЛНР 30 июля восстановят централизованное водоснабжение

© Фото : МЧС ДНРВодовод
Водовод - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : МЧС ДНР
Водовод. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Централизованное водоснабжение возобновится в субботу на территории шести населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило правительство ЛНР.
Правительство ЛНР отметило, что специалисты предприятия "Лугансквода" завершили ремонтные работы на водоводах после аварийного обесточивания объектов водоснабжения. На данный момент проводится "промывка и заполнение водоводов согласно технологическому регламенту, после чего будет выполнено заполнение резервуаров".
"Возобновить централизованное водоснабжение населению городов Свердловска, Стаханова, Брянки, Кировска, Первомайска, Перевальского района планируется, как и сообщалось ранее, в субботу, 30 июля", - говорится в заявлении "Луганскводы", которое приводит правительство ЛНР в своем Telegram-канале.
Канал Северский Донец — Донбасс, по которому идет водоснабжение Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 17:38
В ДНР наладили подачу воды в канал "Северский Донец — Донбасс"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХЛуганская Народная РеспубликаСтахановЛуганскводаСвердловск
 
 
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