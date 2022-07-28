https://ria.ru/20220728/vaktsina-1805548393.html

Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците вакцины "Пентаксим"

Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците вакцины "Пентаксим" - РИА Новости, 28.07.2022

Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците вакцины "Пентаксим"

Детская вакцина "Пентаксим", которая применяется для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита, имеется в достаточном количестве на территории... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:11

2022-07-28T13:11

2022-07-28T13:11

общество

москва

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Детская вакцина "Пентаксим", которая применяется для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита, имеется в достаточном количестве на территории России, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о дефиците детских вакцин в Москве, уточнялось, что запасов "Пентаксима" осталось на 2 недели."На территории Российской Федерации детская вакцина "Пентаксим" имеется в достаточном количестве", - говорится в сообщении.В 2022 году в гражданский оборот было введено около 2,7 миллиона упаковок, а за весь 2021 год было введено 3,5 миллиона упаковок данного препарата, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220727/ospa-1805396966.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва