https://ria.ru/20220728/sukhogruz-1805473954.html
В Приморье сел на мель сухогруз
В Приморье сел на мель сухогруз - РИА Новости, 28.07.2022
В Приморье сел на мель сухогруз
Сухогруз "Нарва" с экипажем из 11 человек сел на мель в Приморье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T03:23
2022-07-28T03:23
2022-07-28T03:26
происшествия
японское море
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ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Сухогруз "Нарва" с экипажем из 11 человек сел на мель в Приморье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре."Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с посадкой на мель 26 июля судна "Нарва" (оператор судна ООО "Си-Виктори", порт приписки Владивосток) в районе бухты Преображение Японского моря. На борту теплохода находятся 11 членов экипажа, пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.Отмечается, что разлива нефтепродуктов в результате инцидента нет. Принимаются меры по снятию сухогруза с мели.
https://ria.ru/20220711/teplokhod-1801602962.html
японское море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, японское море
03:23 28.07.2022 (обновлено: 03:26 28.07.2022)
В Приморье сел на мель сухогруз
В Приморье сел на мель сухогруз "Нарва" с экипажем из 11 человек