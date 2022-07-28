Рейтинг@Mail.ru
В Приморье сел на мель сухогруз - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/sukhogruz-1805473954.html
В Приморье сел на мель сухогруз
В Приморье сел на мель сухогруз - РИА Новости, 28.07.2022
В Приморье сел на мель сухогруз
Сухогруз "Нарва" с экипажем из 11 человек сел на мель в Приморье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T03:23
2022-07-28T03:26
происшествия
японское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18769/23/187692394_0:163:2976:1837_1920x0_80_0_0_9140f09e8ebb6a99d4ba53af2de8151b.jpg
ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Сухогруз "Нарва" с экипажем из 11 человек сел на мель в Приморье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре."Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с посадкой на мель 26 июля судна "Нарва" (оператор судна ООО "Си-Виктори", порт приписки Владивосток) в районе бухты Преображение Японского моря. На борту теплохода находятся 11 членов экипажа, пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.Отмечается, что разлива нефтепродуктов в результате инцидента нет. Принимаются меры по снятию сухогруза с мели.
https://ria.ru/20220711/teplokhod-1801602962.html
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18769/23/187692394_155:0:2822:2000_1920x0_80_0_0_ffe180ae41f7dfce59f62fcc564e026d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, японское море
03:23 28.07.2022 (обновлено: 03:26 28.07.2022)
 
В Приморье сел на мель сухогруз

В Приморье сел на мель сухогруз "Нарва" с экипажем из 11 человек

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Сухогруз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Сухогруз "Нарва" с экипажем из 11 человек сел на мель в Приморье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
"Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с посадкой на мель 26 июля судна "Нарва" (оператор судна ООО "Си-Виктори", порт приписки Владивосток) в районе бухты Преображение Японского моря. На борту теплохода находятся 11 членов экипажа, пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.
Река Лена - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 06:14
Семь человек пострадали на теплоходе, севшем на мель на реке Лена в Якутии
Отмечается, что разлива нефтепродуктов в результате инцидента нет. Принимаются меры по снятию сухогруза с мели.
 
ПроисшествияЯпонское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала