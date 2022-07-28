https://ria.ru/20220728/sukhogruz-1805473954.html

В Приморье сел на мель сухогруз

В Приморье сел на мель сухогруз - РИА Новости, 28.07.2022

В Приморье сел на мель сухогруз

Сухогруз "Нарва" с экипажем из 11 человек сел на мель в Приморье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T03:23

2022-07-28T03:23

2022-07-28T03:26

происшествия

японское море

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ХАБАРОВСК, 28 июл - РИА Новости. Сухогруз "Нарва" с экипажем из 11 человек сел на мель в Приморье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре."Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с посадкой на мель 26 июля судна "Нарва" (оператор судна ООО "Си-Виктори", порт приписки Владивосток) в районе бухты Преображение Японского моря. На борту теплохода находятся 11 членов экипажа, пострадавших нет", - рассказали в ведомстве.Отмечается, что разлива нефтепродуктов в результате инцидента нет. Принимаются меры по снятию сухогруза с мели.

https://ria.ru/20220711/teplokhod-1801602962.html

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, японское море