https://ria.ru/20220728/sotsobekty-1805589422.html

Более 80% социальных объектов в Москве готовы к новому отопительному сезону

Более 80% социальных объектов в Москве готовы к новому отопительному сезону - РИА Новости, 28.07.2022

Более 80% социальных объектов в Москве готовы к новому отопительному сезону

Более 80% социальных объектов в Москве подготовлено к новому отопительному сезону, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:48

2022-07-28T14:48

2022-07-28T14:48

москва сегодня: мегаполис для жизни

отопительный сезон 2022-2023 в россии

общество

москва

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_aad06660dc45490dccb56f9c78d9eb90.jpg

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более 80% социальных объектов в Москве подготовлено к новому отопительному сезону, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, все мероприятия будут проведены в установленный срок – к 1 сентября. Подготовке социальных объектов – школ, детских садов, больниц, поликлиник и других - уделяется особое внимание. С началом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью готовы около 7,2 тысяч таких объектов, что составляет более 80% от общего плана",– отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сообщается, что к зиме подготовлено почти 4,8 тысячи учреждений образования и науки, 1,6 тысячи объектов здравоохранения, 410 объектов культуры, 278 спортивных учреждений.

https://ria.ru/20220722/otoplenie-1804178681.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

отопительный сезон 2022-2023 в россии, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы