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Более 80% социальных объектов в Москве готовы к новому отопительному сезону - РИА Новости, 28.07.2022
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Более 80% социальных объектов в Москве готовы к новому отопительному сезону
Более 80% социальных объектов в Москве готовы к новому отопительному сезону - РИА Новости, 28.07.2022
Более 80% социальных объектов в Москве готовы к новому отопительному сезону
Более 80% социальных объектов в Москве подготовлено к новому отопительному сезону, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:48
2022-07-28T14:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
отопительный сезон 2022-2023 в россии
общество
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более 80% социальных объектов в Москве подготовлено к новому отопительному сезону, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, все мероприятия будут проведены в установленный срок – к 1 сентября. Подготовке социальных объектов – школ, детских садов, больниц, поликлиник и других - уделяется особое внимание. С началом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью готовы около 7,2 тысяч таких объектов, что составляет более 80% от общего плана",– отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сообщается, что к зиме подготовлено почти 4,8 тысячи учреждений образования и науки, 1,6 тысячи объектов здравоохранения, 410 объектов культуры, 278 спортивных учреждений.
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отопительный сезон 2022-2023 в россии, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
14:48 28.07.2022
 

Более 80% социальных объектов в Москве готовы к новому отопительному сезону

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в московской школе
Пустой учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более 80% социальных объектов в Москве подготовлено к новому отопительному сезону, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, все мероприятия будут проведены в установленный срок – к 1 сентября. Подготовке социальных объектов – школ, детских садов, больниц, поликлиник и других - уделяется особое внимание. С началом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью готовы около 7,2 тысяч таких объектов, что составляет более 80% от общего плана",– отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Сообщается, что к зиме подготовлено почти 4,8 тысячи учреждений образования и науки, 1,6 тысячи объектов здравоохранения, 410 объектов культуры, 278 спортивных учреждений.
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 08:45Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Подготовка к новому отопительному сезону в Москве идет строго по графику
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОтопительный сезон 2022-2023 в РоссииОбществоМоскваПетр БирюковКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство Москвы
 
 
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