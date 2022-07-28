https://ria.ru/20220728/sotsobekty-1805589422.html
Более 80% социальных объектов в Москве готовы к новому отопительному сезону
Более 80% социальных объектов в Москве готовы к новому отопительному сезону - РИА Новости, 28.07.2022
Более 80% социальных объектов в Москве готовы к новому отопительному сезону
Более 80% социальных объектов в Москве подготовлено к новому отопительному сезону, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:48
2022-07-28T14:48
2022-07-28T14:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
отопительный сезон 2022-2023 в россии
общество
москва
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_aad06660dc45490dccb56f9c78d9eb90.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Более 80% социальных объектов в Москве подготовлено к новому отопительному сезону, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабную работу по подготовке к осенне-зимнему периоду, все мероприятия будут проведены в установленный срок – к 1 сентября. Подготовке социальных объектов – школ, детских садов, больниц, поликлиник и других - уделяется особое внимание. С началом отопительного сезона в эти учреждения тепло подается в первую очередь. В настоящее время полностью готовы около 7,2 тысяч таких объектов, что составляет более 80% от общего плана",– отметил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Сообщается, что к зиме подготовлено почти 4,8 тысячи учреждений образования и науки, 1,6 тысячи объектов здравоохранения, 410 объектов культуры, 278 спортивных учреждений.
https://ria.ru/20220722/otoplenie-1804178681.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_5e9a5b1082757a5a0bba453758484bee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отопительный сезон 2022-2023 в россии, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы