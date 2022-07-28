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От лапты до самбо: XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры - РИА Новости, 28.07.2022
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От лапты до самбо: XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры
От лапты до самбо: XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры - РИА Новости, 28.07.2022
От лапты до самбо: XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры
Широко распространенные и редкие виды спорта, участники со всей страны и самые отзывчивые зрители — все это сельские спортивные игры, которые проходят в эти дни РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:20
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фото
спорт
омск
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Широко распространенные и редкие виды спорта, участники со всей страны и самые отзывчивые зрители — все это сельские спортивные игры, которые проходят в эти дни в Омской области. Уникальные состязания — в фотоленте Ria.ru.
омск
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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фото, фото, спорт, омск
12:20 28.07.2022 (обновлено: 16:01 28.07.2022)
 

От лапты до самбо: XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры

Читать ria.ru в
Широко распространенные и редкие виды спорта, участники со всей страны и самые отзывчивые зрители — все это сельские спортивные игры, которые проходят в эти дни в Омской области. Уникальные состязания — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В Омской области накануне открылись XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры.

Участники церемонии открытия XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
1 из 16

В Омской области накануне открылись XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Соревнования проходят в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни".

Участник церемонии открытия XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
2 из 16

Соревнования проходят в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Участников игр поприветствовал президент Владимир Путин.

Участники церемонии открытия XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
3 из 16

Участников игр поприветствовал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Омская область гостеприимно встречает большую команду участников этих престижных соревнований, ведь поприсутствовать на этом масштабном празднике и проявить себя стремятся спортсмены из многих регионов страны", — говорится в телеграмме главы государства.

Участники церемонии открытия XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
4 из 16

"Омская область гостеприимно встречает большую команду участников этих престижных соревнований, ведь поприсутствовать на этом масштабном празднике и проявить себя стремятся спортсмены из многих регионов страны", — говорится в телеграмме главы государства.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Церемония открытия XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске.

Участники церемонии открытия XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
5 из 16

Церемония открытия XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

По словам президента, летние спортивные игры объединяют людей самых разных возрастов и профессий.

Участники церемонии открытия XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
6 из 16

По словам президента, летние спортивные игры объединяют людей самых разных возрастов и профессий.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Игры являются значимым событием в жизни российского села и пользуются заслуженной популярностью.

Участница соревнований по игре в городки складывает фигуры на XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
7 из 16

Игры являются значимым событием в жизни российского села и пользуются заслуженной популярностью.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В программе игр — состязания по армрестлингу, волейболу, гиревому спорту, городкам, легкой атлетике, настольному теннису, перетягиванию каната, полиатлону, лапте, самбо.

Участник соревнований по игре в городки на XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
8 из 16

В программе игр — состязания по армрестлингу, волейболу, гиревому спорту, городкам, легкой атлетике, настольному теннису, перетягиванию каната, полиатлону, лапте, самбо.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Зрителей ждут и необычные турниры, такие как соревнования спортивных семей, троеборье дояров, косарей и механизаторов.

Участница XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске на тренировке по сборке доильного аппарата
9 из 16

Зрителей ждут и необычные турниры, такие как соревнования спортивных семей, троеборье дояров, косарей и механизаторов.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастник конкурса косарей на XIII Всероссийских летних сельских спортивных играх в Омске.
Участник конкурса косарей на XIII Всероссийских летних сельских спортивных играх в Омске
10 из 16
Участник конкурса косарей на XIII Всероссийских летних сельских спортивных играх в Омске.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Тренировка по сборке доильного аппарата.

Участница XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске на тренировке по сборке доильного аппарата
11 из 16

Тренировка по сборке доильного аппарата.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В состязаниях в общей сложности принимают участие более 1500 человек из 43 регионов России.

Участники соревнований по мини-лапте на XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
12 из 16

В состязаниях в общей сложности принимают участие более 1500 человек из 43 регионов России.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

К соревнованиям допускают команды, в состав которых входят россияне от 18 лет, работающие и постоянно проживающие в сельской местности.

Участники соревнований по мини-лапте на XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
13 из 16

К соревнованиям допускают команды, в состав которых входят россияне от 18 лет, работающие и постоянно проживающие в сельской местности.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Финальные соревнования игр проходят до 31 июля включительно.

Участник XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
14 из 16

Финальные соревнования игр проходят до 31 июля включительно.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Организаторами игр выступают Минспорт, Минсельхоз, правительство Омской области и Общероссийская общественная молодежная организация "Российский союз сельской молодежи".

Участники XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
15 из 16

Организаторами игр выступают Минспорт, Минсельхоз, правительство Омской области и Общероссийская общественная молодежная организация "Российский союз сельской молодежи".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Участники XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр.

Участники XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске
16 из 16

Участники XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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