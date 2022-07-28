От лапты до самбо: XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры
В Омской области накануне открылись XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры.
В Омской области накануне открылись XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры.
Соревнования проходят в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни".
Соревнования проходят в рамках реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни".
Участников игр поприветствовал президент Владимир Путин.
Участников игр поприветствовал президент Владимир Путин.
"Омская область гостеприимно встречает большую команду участников этих престижных соревнований, ведь поприсутствовать на этом масштабном празднике и проявить себя стремятся спортсмены из многих регионов страны", — говорится в телеграмме главы государства.
"Омская область гостеприимно встречает большую команду участников этих престижных соревнований, ведь поприсутствовать на этом масштабном празднике и проявить себя стремятся спортсмены из многих регионов страны", — говорится в телеграмме главы государства.
Церемония открытия XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске.
Церемония открытия XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр в Омске.
По словам президента, летние спортивные игры объединяют людей самых разных возрастов и профессий.
По словам президента, летние спортивные игры объединяют людей самых разных возрастов и профессий.
Игры являются значимым событием в жизни российского села и пользуются заслуженной популярностью.
Игры являются значимым событием в жизни российского села и пользуются заслуженной популярностью.
В программе игр — состязания по армрестлингу, волейболу, гиревому спорту, городкам, легкой атлетике, настольному теннису, перетягиванию каната, полиатлону, лапте, самбо.
В программе игр — состязания по армрестлингу, волейболу, гиревому спорту, городкам, легкой атлетике, настольному теннису, перетягиванию каната, полиатлону, лапте, самбо.
Зрителей ждут и необычные турниры, такие как соревнования спортивных семей, троеборье дояров, косарей и механизаторов.
Зрителей ждут и необычные турниры, такие как соревнования спортивных семей, троеборье дояров, косарей и механизаторов.
Тренировка по сборке доильного аппарата.
В состязаниях в общей сложности принимают участие более 1500 человек из 43 регионов России.
В состязаниях в общей сложности принимают участие более 1500 человек из 43 регионов России.
К соревнованиям допускают команды, в состав которых входят россияне от 18 лет, работающие и постоянно проживающие в сельской местности.
К соревнованиям допускают команды, в состав которых входят россияне от 18 лет, работающие и постоянно проживающие в сельской местности.
Финальные соревнования игр проходят до 31 июля включительно.
Финальные соревнования игр проходят до 31 июля включительно.
Организаторами игр выступают Минспорт, Минсельхоз, правительство Омской области и Общероссийская общественная молодежная организация "Российский союз сельской молодежи".
Организаторами игр выступают Минспорт, Минсельхоз, правительство Омской области и Общероссийская общественная молодежная организация "Российский союз сельской молодежи".
Участники XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр.
Участники XIII Всероссийских летних сельских спортивных игр.