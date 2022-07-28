https://ria.ru/20220728/selskie-1805514680.html

От лапты до самбо: XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры

От лапты до самбо: XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры - РИА Новости, 28.07.2022

От лапты до самбо: XIII Всероссийские летние сельские спортивные игры

Широко распространенные и редкие виды спорта, участники со всей страны и самые отзывчивые зрители — все это сельские спортивные игры, которые проходят в эти дни РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:20

2022-07-28T12:20

2022-07-28T16:01

фото

спорт

омск

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Широко распространенные и редкие виды спорта, участники со всей страны и самые отзывчивые зрители — все это сельские спортивные игры, которые проходят в эти дни в Омской области. Уникальные состязания — в фотоленте Ria.ru.

омск

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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