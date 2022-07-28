https://ria.ru/20220728/sdelka-1805668613.html

Россия привержена исполнению продуктовой сделки, заявил дипломат Варганов

Россия привержена исполнению продуктовой сделки, заявил дипломат Варганов - РИА Новости, 28.07.2022

Россия привержена исполнению продуктовой сделки, заявил дипломат Варганов

Россия полностью привержена исполнению своих обязательств в рамках продуктовой сделки, заявил на брифинге старший советник постпредства РФ при ООН Евгений... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:46

2022-07-28T17:46

2022-07-28T17:46

экономика

владимир путин

россия

украина

черное море

оон

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ООН, 28 июл – РИА Новости. Россия полностью привержена исполнению своих обязательств в рамках продуктовой сделки, заявил на брифинге старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов."Россия полностью привержена исполнению своих обязательств", - сказал Варганов.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220727/krizis-1805415401.html

россия

украина

черное море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия, украина, черное море, оон