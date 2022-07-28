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Россия привержена исполнению продуктовой сделки, заявил дипломат Варганов - РИА Новости, 28.07.2022
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Россия привержена исполнению продуктовой сделки, заявил дипломат Варганов
Россия привержена исполнению продуктовой сделки, заявил дипломат Варганов - РИА Новости, 28.07.2022
Россия привержена исполнению продуктовой сделки, заявил дипломат Варганов
Россия полностью привержена исполнению своих обязательств в рамках продуктовой сделки, заявил на брифинге старший советник постпредства РФ при ООН Евгений... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:46
2022-07-28T17:46
экономика
владимир путин
россия
украина
черное море
оон
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ООН, 28 июл – РИА Новости. Россия полностью привержена исполнению своих обязательств в рамках продуктовой сделки, заявил на брифинге старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов."Россия полностью привержена исполнению своих обязательств", - сказал Варганов.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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экономика, владимир путин, россия, украина, черное море, оон
17:46 28.07.2022
 
Россия привержена исполнению продуктовой сделки, заявил дипломат Варганов

Дипломат Варганов: Россия привержена исполнению обязательств по продуктовой сделке

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 28 июл – РИА Новости. Россия полностью привержена исполнению своих обязательств в рамках продуктовой сделки, заявил на брифинге старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов.
"Россия полностью привержена исполнению своих обязательств", - сказал Варганов.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
В ООН ранее неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияУкраинаЧерное мореООН
 
 
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