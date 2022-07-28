https://ria.ru/20220728/sanaviatsiya-1805625533.html
Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам
Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам - РИА Новости, 28.07.2022
Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам
Санавиация Ивановской области с начала системной работы в 2020 году доставила в специализированные медучрждения 99 пациентов, из них 33 в этом году, сообщил РИА РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:02
2022-07-28T16:02
2022-07-28T16:02
ивановская область
ивановская область
здоровье - общество
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ИВАНОВО, 28 июл – РИА Новости. Санавиация Ивановской области с начала системной работы в 2020 году доставила в специализированные медучрждения 99 пациентов, из них 33 в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, основной контингент – это пациенты в тяжелом состоянии с обширными ожогами, сочетанными травмами, нарушениями мозгового кровообращения. Благодаря слаженной работе пилотов и медиков, все они доставлялись к месту назначения в кратчайшие сроки в стабильном состоянии.В распоряжении службы санавиации находится вертолет "Ансат" и пять специализированных реанимобилей, которые также используются, если вертолет не может выполнить рейс из-за неблагоприятных погодных условий. Задействованный в транспортировке "Ансат" представляет собой реанимобиль, который оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратом ИВЛ и дефибриллятором. Использование такого вертолета позволяет значительно сократить время оказания медицинской помощи для пациентов из отдаленных районов Ивановской области. Авиамедицинские бригады базируются в Ивановской областной клинической больнице на базе отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи.
https://ria.ru/20220711/proekt-1801762408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, здоровье - общество
ИВАНОВО, 28 июл – РИА Новости. Санавиация Ивановской области с начала системной работы в 2020 году доставила в специализированные медучрждения 99 пациентов, из них 33 в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"С марта этого года "крылатая скорая" осуществила уже 33 вылета для транспортировки пациентов. Из них 30 доставлены в лечебные центры Ивановской области
, трое – в федеральные центры Москвы
и Нижнего Новгорода
. Всех пациентов во время перелета сопровождают сотрудники отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи Ивановской областной клинической больницы", – сказал собеседник агентства.
По его словам, основной контингент – это пациенты в тяжелом состоянии с обширными ожогами, сочетанными травмами, нарушениями мозгового кровообращения. Благодаря слаженной работе пилотов и медиков, все они доставлялись к месту назначения в кратчайшие сроки в стабильном состоянии.
В распоряжении службы санавиации находится вертолет "Ансат" и пять специализированных реанимобилей, которые также используются, если вертолет не может выполнить рейс из-за неблагоприятных погодных условий. Задействованный в транспортировке "Ансат" представляет собой реанимобиль, который оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратом ИВЛ и дефибриллятором. Использование такого вертолета позволяет значительно сократить время оказания медицинской помощи для пациентов из отдаленных районов Ивановской области. Авиамедицинские бригады базируются в Ивановской областной клинической больнице на базе отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи.