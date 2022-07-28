https://ria.ru/20220728/sanaviatsiya-1805625533.html

Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам

Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам - РИА Новости, 28.07.2022

Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам

Санавиация Ивановской области с начала системной работы в 2020 году доставила в специализированные медучрждения 99 пациентов, из них 33 в этом году, сообщил РИА РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:02

2022-07-28T16:02

2022-07-28T16:02

ивановская область

ивановская область

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805623041_75:0:1398:744_1920x0_80_0_0_b8be6896823fc05788e6d7d880bdf985.jpg

ИВАНОВО, 28 июл – РИА Новости. Санавиация Ивановской области с начала системной работы в 2020 году доставила в специализированные медучрждения 99 пациентов, из них 33 в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, основной контингент – это пациенты в тяжелом состоянии с обширными ожогами, сочетанными травмами, нарушениями мозгового кровообращения. Благодаря слаженной работе пилотов и медиков, все они доставлялись к месту назначения в кратчайшие сроки в стабильном состоянии.В распоряжении службы санавиации находится вертолет "Ансат" и пять специализированных реанимобилей, которые также используются, если вертолет не может выполнить рейс из-за неблагоприятных погодных условий. Задействованный в транспортировке "Ансат" представляет собой реанимобиль, который оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратом ИВЛ и дефибриллятором. Использование такого вертолета позволяет значительно сократить время оказания медицинской помощи для пациентов из отдаленных районов Ивановской области. Авиамедицинские бригады базируются в Ивановской областной клинической больнице на базе отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи.

https://ria.ru/20220711/proekt-1801762408.html

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ивановская область, здоровье - общество