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Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам - РИА Новости, 28.07.2022
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Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам
Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам - РИА Новости, 28.07.2022
Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам
Санавиация Ивановской области с начала системной работы в 2020 году доставила в специализированные медучрждения 99 пациентов, из них 33 в этом году, сообщил РИА РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:02
2022-07-28T16:02
ивановская область
ивановская область
здоровье - общество
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ИВАНОВО, 28 июл – РИА Новости. Санавиация Ивановской области с начала системной работы в 2020 году доставила в специализированные медучрждения 99 пациентов, из них 33 в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, основной контингент – это пациенты в тяжелом состоянии с обширными ожогами, сочетанными травмами, нарушениями мозгового кровообращения. Благодаря слаженной работе пилотов и медиков, все они доставлялись к месту назначения в кратчайшие сроки в стабильном состоянии.В распоряжении службы санавиации находится вертолет "Ансат" и пять специализированных реанимобилей, которые также используются, если вертолет не может выполнить рейс из-за неблагоприятных погодных условий. Задействованный в транспортировке "Ансат" представляет собой реанимобиль, который оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратом ИВЛ и дефибриллятором. Использование такого вертолета позволяет значительно сократить время оказания медицинской помощи для пациентов из отдаленных районов Ивановской области. Авиамедицинские бригады базируются в Ивановской областной клинической больнице на базе отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи.
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ивановская область, здоровье - общество
16:02 28.07.2022
 

Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам

© Фото : Правительство Ивановской Области/Дмитрий РыжаковИвановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам
Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : Правительство Ивановской Области/Дмитрий Рыжаков
Ивановская санавиация за два года помогла почти ста пациентам
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ИВАНОВО, 28 июл – РИА Новости. Санавиация Ивановской области с начала системной работы в 2020 году доставила в специализированные медучрждения 99 пациентов, из них 33 в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"С марта этого года "крылатая скорая" осуществила уже 33 вылета для транспортировки пациентов. Из них 30 доставлены в лечебные центры Ивановской области, трое – в федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода. Всех пациентов во время перелета сопровождают сотрудники отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи Ивановской областной клинической больницы", – сказал собеседник агентства.
По его словам, основной контингент – это пациенты в тяжелом состоянии с обширными ожогами, сочетанными травмами, нарушениями мозгового кровообращения. Благодаря слаженной работе пилотов и медиков, все они доставлялись к месту назначения в кратчайшие сроки в стабильном состоянии.
В распоряжении службы санавиации находится вертолет "Ансат" и пять специализированных реанимобилей, которые также используются, если вертолет не может выполнить рейс из-за неблагоприятных погодных условий. Задействованный в транспортировке "Ансат" представляет собой реанимобиль, который оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратом ИВЛ и дефибриллятором. Использование такого вертолета позволяет значительно сократить время оказания медицинской помощи для пациентов из отдаленных районов Ивановской области. Авиамедицинские бригады базируются в Ивановской областной клинической больнице на базе отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи.
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