Рейтинг@Mail.ru
Ростуризм оценил долги туроператоров перед клиентами в 24 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220728/rosturizm-1805713731.html
Ростуризм оценил долги туроператоров перед клиентами в 24 миллиарда рублей
Ростуризм оценил долги туроператоров перед клиентами в 24 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.07.2022
Ростуризм оценил долги туроператоров перед клиентами в 24 миллиарда рублей
Российские туроператоры не смогут выполнить все свои обязательства до конца года по выплате долгов путешественникам за несостоявшиеся поездки, поэтому... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T20:36
2022-07-28T20:39
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
зарина догузова
туризм
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795862214_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_a854c9e30c8acb863cfb54b2eccc72ff.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не смогут выполнить все свои обязательства до конца года по выплате долгов путешественникам за несостоявшиеся поездки, поэтому предложения по решению этого вопроса внесут в правительство, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире радио "Комсомольская правда".Она добавила, что общая задолженность на сегодняшний день составляет около 24 миллиардов рублей. "Она складывается из остатков "ковидных" долгов и долгов, которые образовались в этом году в момент, когда началось санкционное давление", – сказала Догузова.Она уточнила, что долги туроператоров за "ковидные" туры сократились с 44 миллиардов рублей до 5 миллиардов в начале года, затем к ним присоединились невыполненные обязательства за поездки, аннулированные с марта 2022 года в связи со спецоперацией на Украине.В то же время Догузова указала, что с марта объем задолженности сократился практически в два раза, с 40 миллиардов до 24 миллиардов рублей. "Динамика в целом есть, конечно, хотелось бы побыстрее, но туроператоры постепенно работают над тем, чтобы выполнить все обязательства", – сообщила глава ведомства."Рассчитываем, что большая часть долга до конца этого года будет закрыта... Видим, что туроператоры не смогут выполнить свои обязательства до конца года. Мы отдельные предложения по этому вопросу внесем в правительство", – сказала Догузова.
https://ria.ru/20220728/rosturizm-1805488820.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795862214_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2525d78d5c9ecb0095559f7557a8a7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, туризм, экономика
20:36 28.07.2022 (обновлено: 20:39 28.07.2022)
 
Ростуризм оценил долги туроператоров перед клиентами в 24 миллиарда рублей

Догузова: общий долг туроператоров перед клиентами составляет 24 миллиарда рублей

© Фото : пресс-служба РостуризмаРуководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : пресс-служба Ростуризма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не смогут выполнить все свои обязательства до конца года по выплате долгов путешественникам за несостоявшиеся поездки, поэтому предложения по решению этого вопроса внесут в правительство, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире радио "Комсомольская правда".
Она добавила, что общая задолженность на сегодняшний день составляет около 24 миллиардов рублей. "Она складывается из остатков "ковидных" долгов и долгов, которые образовались в этом году в момент, когда началось санкционное давление", – сказала Догузова.
Она уточнила, что долги туроператоров за "ковидные" туры сократились с 44 миллиардов рублей до 5 миллиардов в начале года, затем к ним присоединились невыполненные обязательства за поездки, аннулированные с марта 2022 года в связи со спецоперацией на Украине.
В то же время Догузова указала, что с марта объем задолженности сократился практически в два раза, с 40 миллиардов до 24 миллиардов рублей. "Динамика в целом есть, конечно, хотелось бы побыстрее, но туроператоры постепенно работают над тем, чтобы выполнить все обязательства", – сообщила глава ведомства.
"Рассчитываем, что большая часть долга до конца этого года будет закрыта... Видим, что туроператоры не смогут выполнить свои обязательства до конца года. Мы отдельные предложения по этому вопросу внесем в правительство", – сказала Догузова.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 09:06Туризм
Ростуризм считает нецелесообразным создание списка недружественных отелей
 
ТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Зарина ДогузоваТуризмЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала