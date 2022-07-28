https://ria.ru/20220728/rosturizm-1805713731.html

Ростуризм оценил долги туроператоров перед клиентами в 24 миллиарда рублей

Ростуризм оценил долги туроператоров перед клиентами в 24 миллиарда рублей - РИА Новости, 28.07.2022

Ростуризм оценил долги туроператоров перед клиентами в 24 миллиарда рублей

Российские туроператоры не смогут выполнить все свои обязательства до конца года по выплате долгов путешественникам за несостоявшиеся поездки, поэтому... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T20:36

2022-07-28T20:36

2022-07-28T20:39

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

зарина догузова

туризм

экономика

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не смогут выполнить все свои обязательства до конца года по выплате долгов путешественникам за несостоявшиеся поездки, поэтому предложения по решению этого вопроса внесут в правительство, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире радио "Комсомольская правда".Она добавила, что общая задолженность на сегодняшний день составляет около 24 миллиардов рублей. "Она складывается из остатков "ковидных" долгов и долгов, которые образовались в этом году в момент, когда началось санкционное давление", – сказала Догузова.Она уточнила, что долги туроператоров за "ковидные" туры сократились с 44 миллиардов рублей до 5 миллиардов в начале года, затем к ним присоединились невыполненные обязательства за поездки, аннулированные с марта 2022 года в связи со спецоперацией на Украине.В то же время Догузова указала, что с марта объем задолженности сократился практически в два раза, с 40 миллиардов до 24 миллиардов рублей. "Динамика в целом есть, конечно, хотелось бы побыстрее, но туроператоры постепенно работают над тем, чтобы выполнить все обязательства", – сообщила глава ведомства."Рассчитываем, что большая часть долга до конца этого года будет закрыта... Видим, что туроператоры не смогут выполнить свои обязательства до конца года. Мы отдельные предложения по этому вопросу внесем в правительство", – сказала Догузова.

https://ria.ru/20220728/rosturizm-1805488820.html

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новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), зарина догузова, туризм, экономика