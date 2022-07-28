https://ria.ru/20220728/rostekh-1805369910.html

В августе в Москве пройдет международный фестиваль фейерверков

В августе в Москве пройдет международный фестиваль фейерверков - РИА Новости, 28.07.2022

В августе в Москве пройдет международный фестиваль фейерверков

Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Братеевском каскадном парке в Москве 13 и 14 августа 2022 года, сообщили организаторы. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T07:30

2022-07-28T07:30

2022-07-28T07:30

шоубиз

знаменитости

илья авербух

баста (василий вакуленко)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Братеевском каскадном парке в Москве 13 и 14 августа 2022 года, сообщили организаторы.Участники из Латинской Америки, Европы и Азии покажут последние разработки в области пиротехнических технологий и искусства фейерверков. Тема шоу в этом году связана с народной культурой России.Каждая команда представит свою визитную карточку – фейерверк с национальным колоритом – и произвольную программу. В оба конкурсных дня зрители смогут увидеть четыре пиротехнических шоу. За тонкостями выступлений будет следить жюри международного класса. Оценивать номера будут по степени художественной завершенности, согласованности, синхронности музыки и пиротехнических эффектов, а также по оригинальности и зрелищности.В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран мира: Аргентины, Бразилии, Китая, Пакистана, Мексики, Сербии, Киргизии и России. Помимо соревнования, гостей ожидает вечернее театрализованное шоу, режиссером которого выступит Илья Авербух.Увидеть представление можно будет с теплохода: вечером в оба дня по Москве-реке вдоль парковой зоны будут курсировать суда "Ривер Палас", "Снегири", "Христина", "Доброходъ", "Прага" и "Царица Елена". Билеты включают трехчасовую прогулку с просмотром пиротехнического шоу.Вечернюю программу фестиваля откроют концерты известных российских музыкантов: 13 августа выступит группа "Градусы", хедлайнером второго дня станет Баста. Помимо этого, на фестивале будет дневная и вечерняя развлекательная программа, спортивные и творческие активности, тематические пространства и игры для всей семьи, выставочные и культурные зоны.Ранее стало известно, что в Подмосковье отменили фестиваль Metal Over Russia.

https://ria.ru/20220726/evrovidenie-1805106899.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, илья авербух, баста (василий вакуленко), шоу-бизнес