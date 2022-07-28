Рейтинг@Mail.ru
В августе в Москве пройдет международный фестиваль фейерверков - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220728/rostekh-1805369910.html
В августе в Москве пройдет международный фестиваль фейерверков
В августе в Москве пройдет международный фестиваль фейерверков - РИА Новости, 28.07.2022
В августе в Москве пройдет международный фестиваль фейерверков
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Братеевском каскадном парке в Москве 13 и 14 августа 2022 года, сообщили организаторы. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T07:30
2022-07-28T07:30
шоубиз
знаменитости
илья авербух
баста (василий вакуленко)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805367690_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9e4d62a287dadbd0d80ac79e752401ac.jpg
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Братеевском каскадном парке в Москве 13 и 14 августа 2022 года, сообщили организаторы.Участники из Латинской Америки, Европы и Азии покажут последние разработки в области пиротехнических технологий и искусства фейерверков. Тема шоу в этом году связана с народной культурой России.Каждая команда представит свою визитную карточку – фейерверк с национальным колоритом – и произвольную программу. В оба конкурсных дня зрители смогут увидеть четыре пиротехнических шоу. За тонкостями выступлений будет следить жюри международного класса. Оценивать номера будут по степени художественной завершенности, согласованности, синхронности музыки и пиротехнических эффектов, а также по оригинальности и зрелищности.В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран мира: Аргентины, Бразилии, Китая, Пакистана, Мексики, Сербии, Киргизии и России. Помимо соревнования, гостей ожидает вечернее театрализованное шоу, режиссером которого выступит Илья Авербух.Увидеть представление можно будет с теплохода: вечером в оба дня по Москве-реке вдоль парковой зоны будут курсировать суда "Ривер Палас", "Снегири", "Христина", "Доброходъ", "Прага" и "Царица Елена". Билеты включают трехчасовую прогулку с просмотром пиротехнического шоу.Вечернюю программу фестиваля откроют концерты известных российских музыкантов: 13 августа выступит группа "Градусы", хедлайнером второго дня станет Баста. Помимо этого, на фестивале будет дневная и вечерняя развлекательная программа, спортивные и творческие активности, тематические пространства и игры для всей семьи, выставочные и культурные зоны.Ранее стало известно, что в Подмосковье отменили фестиваль Metal Over Russia.
https://ria.ru/20220726/evrovidenie-1805106899.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805367690_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_9eacb69b6e4a588b07ef2e1886698940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, илья авербух, баста (василий вакуленко), шоу-бизнес
07:30 28.07.2022
 
В августе в Москве пройдет международный фестиваль фейерверков

Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Москве 13 и 14 августа

© Фото : ООО “Пиротехнические технологии” Фестиваль фейерверков
 Фестиваль фейерверков - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии”
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Братеевском каскадном парке в Москве 13 и 14 августа 2022 года, сообщили организаторы.
Участники из Латинской Америки, Европы и Азии покажут последние разработки в области пиротехнических технологий и искусства фейерверков. Тема шоу в этом году связана с народной культурой России.

"Выбор темы фестиваля не случаен – 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В первой части выступления командам предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России. Вторая часть будет посвящена культурному наследию стран-участниц", – заявила помощник генерального директора Государственной корпорации "Ростех", председатель совета директоров компании "Пиротехнические технологии" Юлия Воронова.

© Фото : ООО “Пиротехнические технологии” Фестиваль фейерверков
 Фестиваль фейерверков - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии”
Фестиваль фейерверков
Каждая команда представит свою визитную карточку – фейерверк с национальным колоритом – и произвольную программу. В оба конкурсных дня зрители смогут увидеть четыре пиротехнических шоу. За тонкостями выступлений будет следить жюри международного класса. Оценивать номера будут по степени художественной завершенности, согласованности, синхронности музыки и пиротехнических эффектов, а также по оригинальности и зрелищности.
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии” Фестиваль фейерверков
 Фестиваль фейерверков - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии”
Фестиваль фейерверков
В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран мира: Аргентины, Бразилии, Китая, Пакистана, Мексики, Сербии, Киргизии и России. Помимо соревнования, гостей ожидает вечернее театрализованное шоу, режиссером которого выступит Илья Авербух.
"Действие пройдет на земле, воде и в воздухе. Кульминационным моментом театрализованного представления дня открытия станет грандиозное шоу дронов, которое обещает побить рекорд Москвы по количеству одновременно находящихся в воздухе беспилотных летательных аппаратов", — рассказал Авербух.
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии” Фестиваль фейерверков
 Фестиваль фейерверков - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии”
Фестиваль фейерверков
Увидеть представление можно будет с теплохода: вечером в оба дня по Москве-реке вдоль парковой зоны будут курсировать суда "Ривер Палас", "Снегири", "Христина", "Доброходъ", "Прага" и "Царица Елена". Билеты включают трехчасовую прогулку с просмотром пиротехнического шоу.
Вечернюю программу фестиваля откроют концерты известных российских музыкантов: 13 августа выступит группа "Градусы", хедлайнером второго дня станет Баста. Помимо этого, на фестивале будет дневная и вечерняя развлекательная программа, спортивные и творческие активности, тематические пространства и игры для всей семьи, выставочные и культурные зоны.
Ранее стало известно, что в Подмосковье отменили фестиваль Metal Over Russia.
Евровидение - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 16:34Шоубиз
Би-би-си заплатит до 17 миллионов фунтов стерлингов из-за Евровидения
 
ШоубизЗнаменитостиИлья АвербухБаста (Василий Вакуленко)Шоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала