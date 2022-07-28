В августе в Москве пройдет международный фестиваль фейерверков
Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Москве 13 и 14 августа
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии” Фестиваль фейерверков
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии”
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Международный фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в Братеевском каскадном парке в Москве 13 и 14 августа 2022 года, сообщили организаторы.
Участники из Латинской Америки, Европы и Азии покажут последние разработки в области пиротехнических технологий и искусства фейерверков. Тема шоу в этом году связана с народной культурой России.
"Выбор темы фестиваля не случаен – 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В первой части выступления командам предстоит создать пиротехническую композицию под музыку, связанную с культурой России. Вторая часть будет посвящена культурному наследию стран-участниц", – заявила помощник генерального директора Государственной корпорации "Ростех", председатель совета директоров компании "Пиротехнические технологии" Юлия Воронова.
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии” Фестиваль фейерверков
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии”
Фестиваль фейерверков
Каждая команда представит свою визитную карточку – фейерверк с национальным колоритом – и произвольную программу. В оба конкурсных дня зрители смогут увидеть четыре пиротехнических шоу. За тонкостями выступлений будет следить жюри международного класса. Оценивать номера будут по степени художественной завершенности, согласованности, синхронности музыки и пиротехнических эффектов, а также по оригинальности и зрелищности.
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии” Фестиваль фейерверков
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии”
Фестиваль фейерверков
В конкурсной программе примут участие команды из восьми стран мира: Аргентины, Бразилии, Китая, Пакистана, Мексики, Сербии, Киргизии и России. Помимо соревнования, гостей ожидает вечернее театрализованное шоу, режиссером которого выступит Илья Авербух.
"Действие пройдет на земле, воде и в воздухе. Кульминационным моментом театрализованного представления дня открытия станет грандиозное шоу дронов, которое обещает побить рекорд Москвы по количеству одновременно находящихся в воздухе беспилотных летательных аппаратов", — рассказал Авербух.
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии” Фестиваль фейерверков
© Фото : ООО “Пиротехнические технологии”
Фестиваль фейерверков
Увидеть представление можно будет с теплохода: вечером в оба дня по Москве-реке вдоль парковой зоны будут курсировать суда "Ривер Палас", "Снегири", "Христина", "Доброходъ", "Прага" и "Царица Елена". Билеты включают трехчасовую прогулку с просмотром пиротехнического шоу.
Вечернюю программу фестиваля откроют концерты известных российских музыкантов: 13 августа выступит группа "Градусы", хедлайнером второго дня станет Баста. Помимо этого, на фестивале будет дневная и вечерняя развлекательная программа, спортивные и творческие активности, тематические пространства и игры для всей семьи, выставочные и культурные зоны.
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