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Минфин США не видит признаков рецессии в экономике страны - РИА Новости, 28.07.2022
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Минфин США не видит признаков рецессии в экономике страны
Минфин США не видит признаков рецессии в экономике страны - РИА Новости, 28.07.2022
Минфин США не видит признаков рецессии в экономике страны
Глава минфина США Джаннет Йеллен заявила, что ситуация в экономике США не подходит под определение рецессии. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T22:08
2022-07-28T22:08
экономика
джо байден
сша
министерство торговли сша
министерство финансов сша
джаннет йеллен
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Глава минфина США Джаннет Йеллен заявила, что ситуация в экономике США не подходит под определение рецессии."Большинство экономистов и американцев определяют рецессию похоже: ощутимая потеря рабочих мест и массовые сокращения, закрытие бизнесов, замедление активности частного сектора, семейные бюджеты под напряжением, широкое ослабление экономики. Это не то, что мы видим сейчас в экономике", - сказала Йеллен журналистам.В четверг министерство торговли США сообщило, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии в стране.В американских СМИ указывают на прошлые заявления представителей нынешней администрации, которые указывали, что два квартала снижения ВВП – это рецессия. Президент Джо Байден со своей стороны заявил, что рецессии в экономике США нет.
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экономика, джо байден, сша, министерство торговли сша, министерство финансов сша, джаннет йеллен
22:08 28.07.2022
 
Минфин США не видит признаков рецессии в экономике страны

Глава Минфина США Йеллен: ситуация в экономике США не подходит под определение рецессии

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Глава минфина США Джаннет Йеллен заявила, что ситуация в экономике США не подходит под определение рецессии.
"Большинство экономистов и американцев определяют рецессию похоже: ощутимая потеря рабочих мест и массовые сокращения, закрытие бизнесов, замедление активности частного сектора, семейные бюджеты под напряжением, широкое ослабление экономики. Это не то, что мы видим сейчас в экономике", - сказала Йеллен журналистам.
В четверг министерство торговли США сообщило, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии в стране.
В американских СМИ указывают на прошлые заявления представителей нынешней администрации, которые указывали, что два квартала снижения ВВП – это рецессия. Президент Джо Байден со своей стороны заявил, что рецессии в экономике США нет.
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 18:45
Пресс-секретарь Байдена поспорила с журналистом о рецессии в США
 
ЭкономикаДжо БайденСШАМинистерство торговли СШАМинистерство финансов СШАДжаннет Йеллен
 
 
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