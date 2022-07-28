https://ria.ru/20220728/retsessiya-1805727942.html

Минфин США не видит признаков рецессии в экономике страны

Минфин США не видит признаков рецессии в экономике страны - РИА Новости, 28.07.2022

Минфин США не видит признаков рецессии в экономике страны

Глава минфина США Джаннет Йеллен заявила, что ситуация в экономике США не подходит под определение рецессии. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T22:08

2022-07-28T22:08

2022-07-28T22:08

экономика

джо байден

сша

министерство торговли сша

министерство финансов сша

джаннет йеллен

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ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Глава минфина США Джаннет Йеллен заявила, что ситуация в экономике США не подходит под определение рецессии."Большинство экономистов и американцев определяют рецессию похоже: ощутимая потеря рабочих мест и массовые сокращения, закрытие бизнесов, замедление активности частного сектора, семейные бюджеты под напряжением, широкое ослабление экономики. Это не то, что мы видим сейчас в экономике", - сказала Йеллен журналистам.В четверг министерство торговли США сообщило, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии в стране.В американских СМИ указывают на прошлые заявления представителей нынешней администрации, которые указывали, что два квартала снижения ВВП – это рецессия. Президент Джо Байден со своей стороны заявил, что рецессии в экономике США нет.

https://ria.ru/20220728/ssha-1805687324.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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