Минфин США не видит признаков рецессии в экономике страны
Глава Минфина США Йеллен: ситуация в экономике США не подходит под определение рецессии
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июл - РИА Новости. Глава минфина США Джаннет Йеллен заявила, что ситуация в экономике США не подходит под определение рецессии.
"Большинство экономистов и американцев определяют рецессию похоже: ощутимая потеря рабочих мест и массовые сокращения, закрытие бизнесов, замедление активности частного сектора, семейные бюджеты под напряжением, широкое ослабление экономики. Это не то, что мы видим сейчас в экономике", - сказала Йеллен журналистам.
В четверг министерство торговли США сообщило, что по первой оценке американский ВВП во втором квартале 2022 года сократился на 0,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Таким образом, экономика США снижается второй квартал подряд (после уменьшения на 1,6% в пересчете на год в первом квартале), что технически свидетельствует о рецессии в стране.
В американских СМИ указывают на прошлые заявления представителей нынешней администрации, которые указывали, что два квартала снижения ВВП – это рецессия. Президент Джо Байден со своей стороны заявил, что рецессии в экономике США нет.