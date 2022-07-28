https://ria.ru/20220728/prisyazhnye-1805596664.html

Суд по вине присяжных заново рассмотрит дело об убийстве школьницы в Тюмени

Суд по вине присяжных заново рассмотрит дело об убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 28.07.2022

Суд по вине присяжных заново рассмотрит дело об убийстве школьницы в Тюмени

Присяжные заседатели по делу об изнасиловании и убийстве 8-летней школьницы в Тюмени нарушили тайну совещательной комнаты, судебный процесс начнется заново,... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:06

2022-07-28T15:06

2022-07-28T15:06

происшествия

тюмень

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ТЮМЕНЬ, 28 июля — РИА Новости. Присяжные заседатели по делу об изнасиловании и убийстве 8-летней школьницы в Тюмени нарушили тайну совещательной комнаты, судебный процесс начнется заново, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Суд пояснил, что о нарушении клятвы свидетельствуют факты распространения в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информации о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашен не был."Сегодня Тюменский областной суд распустил коллегию присяжных заседателей по делу Виталия Бережного. Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты… Вердикт коллегии признан несостоявшимся. Теперь рассмотрение уголовного дела начнется с самого начала", - сообщает пресс-служба.Вердикт присяжных по делу Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней школьницы, ожидался во вторник, однако сперва заседание перенесли на среду, затем на четверг, причем сообщалось, что судья знакомится с вердиктом.Девочка ушла гулять из дома на улице Судостроителей в Тюмени 30 июня 2021 года и не вернулась. СК 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко отмечала, что фигурант несколько дней хранил тело девочки в холодильнике.В январе Бережной заявил журналистам, что преступления не совершал, а признательные показания дал якобы под давлением сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20220722/proisshestvie-1804188994.html

https://ria.ru/20220715/arest-1802611247.html

https://ria.ru/20220705/iznasilovanie-1800289221.html

тюмень

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тюмень, россия, следственный комитет россии (ск рф)