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"Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 28.07.2022
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"Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы
"Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 28.07.2022
"Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы
"Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы в эти выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:07
2022-07-28T16:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосэнерго
москва
городское хозяйство москвы
общество
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы в эти выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы. Цикл мероприятий подготовили к 135-летию ПАО "Мосэнерго" – крупнейшего в мире производителя тепловой энергии. 30 июля в 12.00, 13.00 и 14.00 в Музее расскажут, как город снабжается теплом, природным газом и электричеством, и напомнят о правилах безопасности при работе с электрическими приборами. 30 июля в 15.00 на лекции музея "Огни Москвы" можно узнать историю наружного освещения столицы. 30 июля в 12.30, 13.30 и 14.30 состоится "Тесла-шоу" – научитесь управлять настоящими молниями", - говорится в сообщении.Отмечается, что 31 июля с 11.00 до 15.00 большую программу для посетителей проведут специалисты ПАО "Мосэнерго".
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мосэнерго, москва, городское хозяйство москвы, общество
16:07 28.07.2022
 

"Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМузей городского хозяйства Москвы
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы в эти выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы. Цикл мероприятий подготовили к 135-летию ПАО "Мосэнерго" – крупнейшего в мире производителя тепловой энергии. 30 июля в 12.00, 13.00 и 14.00 в Музее расскажут, как город снабжается теплом, природным газом и электричеством, и напомнят о правилах безопасности при работе с электрическими приборами. 30 июля в 15.00 на лекции музея "Огни Москвы" можно узнать историю наружного освещения столицы. 30 июля в 12.30, 13.30 и 14.30 состоится "Тесла-шоу" – научитесь управлять настоящими молниями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 31 июля с 11.00 до 15.00 большую программу для посетителей проведут специалисты ПАО "Мосэнерго".
Музей городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 17:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичи узнают об этапах очистки сточных вод в Музее городского хозяйства
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосэнергоМоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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