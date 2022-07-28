https://ria.ru/20220728/prazdnik-1805623614.html

"Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы

"Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 28.07.2022

"Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы

"Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы в эти выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:07

2022-07-28T16:07

2022-07-28T16:07

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мосэнерго

москва

городское хозяйство москвы

общество

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы в эти выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Энергичный праздник" пройдет в Музее городского хозяйства Москвы. Цикл мероприятий подготовили к 135-летию ПАО "Мосэнерго" – крупнейшего в мире производителя тепловой энергии. 30 июля в 12.00, 13.00 и 14.00 в Музее расскажут, как город снабжается теплом, природным газом и электричеством, и напомнят о правилах безопасности при работе с электрическими приборами. 30 июля в 15.00 на лекции музея "Огни Москвы" можно узнать историю наружного освещения столицы. 30 июля в 12.30, 13.30 и 14.30 состоится "Тесла-шоу" – научитесь управлять настоящими молниями", - говорится в сообщении.Отмечается, что 31 июля с 11.00 до 15.00 большую программу для посетителей проведут специалисты ПАО "Мосэнерго".

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосэнерго, москва, городское хозяйство москвы, общество