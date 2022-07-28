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В Госдуме предложили перенести посольство США "за 101-й километр" - РИА Новости, 28.07.2022
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В Госдуме предложили перенести посольство США "за 101-й километр"
В Госдуме предложили перенести посольство США "за 101-й километр" - РИА Новости, 28.07.2022
В Госдуме предложили перенести посольство США "за 101-й километр"
Левым и патриотическим силам будет правильно инициировать перенос посольства США из центра Москвы, заявила депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:50
2022-07-28T13:02
сша
политика
москва
госдума рф
россия
кпрф
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Левым и патриотическим силам будет правильно инициировать перенос посольства США из центра Москвы, заявила депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова."Я считаю неправильным, что посольство Соединенных Штатов находится в самом центре Москвы. Мне кажется, будет правильным левым и патриотическим силам инициировать перенос этого гадюшника куда-нибудь подальше за 101 километр, поставить им там деревянные бараки и туалеты на улице. Незачем поганить центр нашей столицы", - заявила Удальцова на встрече депутатов Госдумы и Мосгордумы от КПРФ с избирателями в поддержку военной спецоперации на Украине.
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сша, политика, москва, госдума рф, россия, кпрф
12:50 28.07.2022 (обновлено: 13:02 28.07.2022)
 
В Госдуме предложили перенести посольство США "за 101-й километр"

Депутат Удальцова предложила перенести посольство США из Москвы "за 101-й километр"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАдресный указатель площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве
Адресный указатель площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Адресный указатель площади Донецкой Народной Республики возле здания посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Левым и патриотическим силам будет правильно инициировать перенос посольства США из центра Москвы, заявила депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова.
"Я считаю неправильным, что посольство Соединенных Штатов находится в самом центре Москвы. Мне кажется, будет правильным левым и патриотическим силам инициировать перенос этого гадюшника куда-нибудь подальше за 101 километр, поставить им там деревянные бараки и туалеты на улице. Незачем поганить центр нашей столицы", - заявила Удальцова на встрече депутатов Госдумы и Мосгордумы от КПРФ с избирателями в поддержку военной спецоперации на Украине.
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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