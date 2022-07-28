https://ria.ru/20220728/posolstvo-1805541599.html

В Госдуме предложили перенести посольство США "за 101-й километр"

В Госдуме предложили перенести посольство США "за 101-й километр" - РИА Новости, 28.07.2022

В Госдуме предложили перенести посольство США "за 101-й километр"

Левым и патриотическим силам будет правильно инициировать перенос посольства США из центра Москвы, заявила депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:50

2022-07-28T12:50

2022-07-28T13:02

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Левым и патриотическим силам будет правильно инициировать перенос посольства США из центра Москвы, заявила депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова."Я считаю неправильным, что посольство Соединенных Штатов находится в самом центре Москвы. Мне кажется, будет правильным левым и патриотическим силам инициировать перенос этого гадюшника куда-нибудь подальше за 101 километр, поставить им там деревянные бараки и туалеты на улице. Незачем поганить центр нашей столицы", - заявила Удальцова на встрече депутатов Госдумы и Мосгордумы от КПРФ с избирателями в поддержку военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220727/kompromiss-1805432573.html

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Кирилл Волков

сша, политика, москва, госдума рф, россия, кпрф