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В Госдуме предложили перенести посольство США "за 101-й километр"
В Госдуме предложили перенести посольство США "за 101-й километр" - РИА Новости, 28.07.2022
В Госдуме предложили перенести посольство США "за 101-й километр"
Левым и патриотическим силам будет правильно инициировать перенос посольства США из центра Москвы, заявила депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:50
2022-07-28T12:50
2022-07-28T13:02
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Левым и патриотическим силам будет правильно инициировать перенос посольства США из центра Москвы, заявила депутат Госдумы от КПРФ Анастасия Удальцова."Я считаю неправильным, что посольство Соединенных Штатов находится в самом центре Москвы. Мне кажется, будет правильным левым и патриотическим силам инициировать перенос этого гадюшника куда-нибудь подальше за 101 километр, поставить им там деревянные бараки и туалеты на улице. Незачем поганить центр нашей столицы", - заявила Удальцова на встрече депутатов Госдумы и Мосгордумы от КПРФ с избирателями в поддержку военной спецоперации на Украине.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, политика, москва, госдума рф, россия, кпрф
12:50 28.07.2022 (обновлено: 13:02 28.07.2022)
В Госдуме предложили перенести посольство США "за 101-й километр"
Депутат Удальцова предложила перенести посольство США из Москвы "за 101-й километр"