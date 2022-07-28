Украинские военные при уходе из Попасной отравили колодцы
Минобороны России: украинские военные при уходе из Попасной заливали колодцы дизелем
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики
Разрушенные дома в городе Попасная, который перешел под контроль войск Луганской народной республики. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные отравляли колодцы при уходе из города Попасная в ЛНР, чтобы оставить население без воды и поднять панику, рассказал военный комендант города, капитан Михаил Повельчук.
В видеозаписи, которую обнародовало в четверг Минобороны РФ, Повельчук рассказал, как Народная милиция ЛНР проводит разминирование в городе.
"(Чтобы) разминировать нежилые дома и улицы, мы составляем реестр. Если это находится в доме, где живут или желают заселиться по возвращению, тогда сразу же приезжает группа разминирования для того, чтобы они заселились (как можно скорее)", - рассказал военный комендант Попасной.
По его словам, отступавшие подразделения противника заливали дизельным топливом колодцы в жилых домах. Украинские войска отравляли колодцы, чтобы оставить горожан без воды, поднять панику и создать трудности заходившим в город союзным войскам ЛНр и РФ, отметил Повельчук.
"Наши ребята отлично справились с освобождением города Попасная", - сказал Повельчук. При этом, добавил он, в начале мая в городе появились украинские диверсанты, однако войска ДНР и ЛНР успешно отбили попытку прорыва противника.
Попасная находится в западной части ЛНР, через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, однако с июля 2014 года перешел под власть Киева. Восьмого мая 2022 года украинские войска отступили из Попасной, город вернулся в состав ЛНР.
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