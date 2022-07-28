19:01 28.07.2022 (обновлено: 21:37 28.07.2022)
В Воронеже задержали подростков, осквернивших могилы на кладбище
В Воронеже задержали двух подростков, осквернивших могилы и танцевавших на кладбище
Кадр видеозаписи с осквернением могил на одном из кладбищ Воронежа
ВОРОНЕЖ, 28 июл — РИА Новости. Полиция задержала двух молодых людей, подозреваемых в причастности к резонансному видео осквернения могил на кладбище в Воронеже.
Видео, на котором молодой человек мочится на могилы и исполняет на них "танцы", появилось в нескольких телеграм-каналах. Сообщалось, что этот вызывающий перфоманс произошел на одном из воронежских кладбищ. Полиция объявила о начале проверки по факту опубликования видеозаписи, прокуратура взяла ход и результаты проверки на контроль.
"Оперативниками уголовного розыска городского управления полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении противоправного деяния на одном из кладбищ Воронежа. Ими оказались местные жители 15 и 16 лет. Проводится процессуальная проверка", — сообщила представитель ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова в телеграм-канале ведомства.
В интернете позднее появилось видео, где юноша плачет и извиняется за свой поступок, при этом говорит о себе в женском роде. По данным СМИ, юноша-трансгендер приехал на лето к бабушке в Воронеж из Египта, где живут его родители.
Прокуратура Воронежской области взяла на контроль ход проверки инцидента.
За последнее время в регионе это уже второй случай вызывающего поведения молодых людей на кладбище. Предыдущий ролик распространился 27 июня. На видео в темноте молодой человек исполнял на фоне могильных памятников крайне неприличную песню. Спустя некоторое время после появления "концерта" в интернете появилось другое видео, где он извиняется за свой поступок, стоя на коленях.
Полиция начала проверку по факту публикации видео и на прошлой неделе объявила, что установила личность "гражданина, который своими действиями осквернил могилы на кладбище" в Семилукском районе Воронежской области. Им оказался 19-летний житель Воронежа. Теперь полиция решает вопрос о привлечении молодого человека к ответственности за свои действия.