https://ria.ru/20220728/partii-1805543965.html

С Кремлем не обсуждали возможное объединение СРЗП и КПРФ, заявил Песков

С Кремлем не обсуждали возможное объединение СРЗП и КПРФ, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2022

С Кремлем не обсуждали возможное объединение СРЗП и КПРФ, заявил Песков

Возможное объединение "Справедливой России — За правду" и КПРФ - это внутрипартийный вопрос, он не обсуждался с Кремлем, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:57

2022-07-28T12:57

2022-07-28T13:01

политика

сергей миронов

геннадий зюганов

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Возможное объединение "Справедливой России — За правду" и КПРФ - это внутрипартийный вопрос, он не обсуждался с Кремлем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, никаких обсуждений здесь не было. Это исключительно внутрипартийный вопрос. Поэтому, насколько мы знаем, пока решений никаких не принималось, какой-то есть обмен заявлениями, не более того", - сказал он.Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе, соответствующее предложение КПРФ давно сделано, заявил ранее журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в четверг РИА Новости, что не исключает объединения с эсерами, если они будут готовы выполнять партийную программу коммунистов - по его словам, условия объединения известны.

https://ria.ru/20220727/mironov-1805439534.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, сергей миронов, геннадий зюганов, единый день голосования в россии