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С Кремлем не обсуждали возможное объединение СРЗП и КПРФ, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2022
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С Кремлем не обсуждали возможное объединение СРЗП и КПРФ, заявил Песков
С Кремлем не обсуждали возможное объединение СРЗП и КПРФ, заявил Песков - РИА Новости, 28.07.2022
С Кремлем не обсуждали возможное объединение СРЗП и КПРФ, заявил Песков
Возможное объединение "Справедливой России — За правду" и КПРФ - это внутрипартийный вопрос, он не обсуждался с Кремлем, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:57
2022-07-28T13:01
политика
сергей миронов
геннадий зюганов
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Возможное объединение "Справедливой России — За правду" и КПРФ - это внутрипартийный вопрос, он не обсуждался с Кремлем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, никаких обсуждений здесь не было. Это исключительно внутрипартийный вопрос. Поэтому, насколько мы знаем, пока решений никаких не принималось, какой-то есть обмен заявлениями, не более того", - сказал он.Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе, соответствующее предложение КПРФ давно сделано, заявил ранее журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в четверг РИА Новости, что не исключает объединения с эсерами, если они будут готовы выполнять партийную программу коммунистов - по его словам, условия объединения известны.
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политика, сергей миронов, геннадий зюганов, единый день голосования в россии
12:57 28.07.2022 (обновлено: 13:01 28.07.2022)
 
С Кремлем не обсуждали возможное объединение СРЗП и КПРФ, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков о возможном объединении СРЗП и КПРФ: это внутрипартийный вопрос

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Возможное объединение "Справедливой России — За правду" и КПРФ - это внутрипартийный вопрос, он не обсуждался с Кремлем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никаких обсуждений здесь не было. Это исключительно внутрипартийный вопрос. Поэтому, насколько мы знаем, пока решений никаких не принималось, какой-то есть обмен заявлениями, не более того", - сказал он.
Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе, соответствующее предложение КПРФ давно сделано, заявил ранее журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в четверг РИА Новости, что не исключает объединения с эсерами, если они будут готовы выполнять партийную программу коммунистов - по его словам, условия объединения известны.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 20:31
Миронов заявил о неизбежном объединении КПРФ и "СР — За правду" в будущем
 
ПолитикаСергей МироновГеннадий ЗюгановЕдиный день голосования в России
 
 
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