12:57 28.07.2022 (обновлено: 13:01 28.07.2022)
С Кремлем не обсуждали возможное объединение СРЗП и КПРФ, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков о возможном объединении СРЗП и КПРФ: это внутрипартийный вопрос
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Возможное объединение "Справедливой России — За правду" и КПРФ - это внутрипартийный вопрос, он не обсуждался с Кремлем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никаких обсуждений здесь не было. Это исключительно внутрипартийный вопрос. Поэтому, насколько мы знаем, пока решений никаких не принималось, какой-то есть обмен заявлениями, не более того", - сказал он.
Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе, соответствующее предложение КПРФ давно сделано, заявил ранее журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в четверг РИА Новости, что не исключает объединения с эсерами, если они будут готовы выполнять партийную программу коммунистов - по его словам, условия объединения известны.