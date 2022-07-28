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В Европе обвинили Германию в невыполнении обязательств по поставкам оружия

В Европе обвинили Германию в невыполнении обязательств по поставкам оружия - РИА Новости, 28.07.2022

В Европе обвинили Германию в невыполнении обязательств по поставкам оружия

Несколько стран Восточной Европы обвинили Германию в несоблюдении соглашений о восполнении запасов стран, передающих свое оружие Киеву, пишет Financial Times. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:46

2022-07-28T12:46

2022-07-28T14:09

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Несколько стран Восточной Европы обвинили Германию в несоблюдении соглашений о восполнении запасов стран, передающих свое оружие Киеву, пишет Financial Times.Как отмечает газета, изначально разработанный план, согласно которому страны Восточной Европы поставляют Украине оружие, а Германия восполняет их запасы новыми разработками, провалился. Как пишет издание, благодаря этому плану Германия могла избежать необходимости поставлять танки и бронетехнику непосредственно на Украину и таким образом не вызывать недовольство России.Теперь этот план становится лишь "яблоком раздора", поскольку союзники обвиняют друг друга в невыполнении обязательств по поставкам, пишет газета. В частности, издание приводит в пример сделку Германии с Польшей, согласно которой Варшава передала Украине 240 советских танков Т-72 и рассчитывала, что Берлин компенсирует это танками Leopard из собственных запасов. В результате немецкие власти предложили соседям лишь 20 танков вместо 240. По мнению газеты, эта ситуация может привести к ухудшению отношений между странами.Аналогичные сделки обсуждались со Словенией, Словакией, Грецией и Чехией. Например, в мае канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Греция поставит Украине советские бронетранспортеры, а Германия "восполнит пробел" собственными БТР. Но из этой сделки ничего не вышло, отмечает газета."Германия осознанно теряет все доверие, которое зарабатывалось годами", — приводит издание слова полковника бундесвера в отставке, депутата Родериха Кизеветтера.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20220728/raskol-1805474222.html

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