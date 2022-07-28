Рейтинг@Mail.ru
В Европе обвинили Германию в невыполнении обязательств по поставкам оружия - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805539973.html
В Европе обвинили Германию в невыполнении обязательств по поставкам оружия
В Европе обвинили Германию в невыполнении обязательств по поставкам оружия - РИА Новости, 28.07.2022
В Европе обвинили Германию в невыполнении обязательств по поставкам оружия
Несколько стран Восточной Европы обвинили Германию в несоблюдении соглашений о восполнении запасов стран, передающих свое оружие Киеву, пишет Financial Times. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:46
2022-07-28T14:09
в мире
цены на нефть
олаф шольц
сергей лавров
украина
германия
россия
бундесвер германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_0:0:2496:1404_1920x0_80_0_0_44c6069b111b7659041f877daeaa9cf1.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Несколько стран Восточной Европы обвинили Германию в несоблюдении соглашений о восполнении запасов стран, передающих свое оружие Киеву, пишет Financial Times.Как отмечает газета, изначально разработанный план, согласно которому страны Восточной Европы поставляют Украине оружие, а Германия восполняет их запасы новыми разработками, провалился. Как пишет издание, благодаря этому плану Германия могла избежать необходимости поставлять танки и бронетехнику непосредственно на Украину и таким образом не вызывать недовольство России.Теперь этот план становится лишь "яблоком раздора", поскольку союзники обвиняют друг друга в невыполнении обязательств по поставкам, пишет газета. В частности, издание приводит в пример сделку Германии с Польшей, согласно которой Варшава передала Украине 240 советских танков Т-72 и рассчитывала, что Берлин компенсирует это танками Leopard из собственных запасов. В результате немецкие власти предложили соседям лишь 20 танков вместо 240. По мнению газеты, эта ситуация может привести к ухудшению отношений между странами.Аналогичные сделки обсуждались со Словенией, Словакией, Грецией и Чехией. Например, в мае канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Греция поставит Украине советские бронетранспортеры, а Германия "восполнит пробел" собственными БТР. Но из этой сделки ничего не вышло, отмечает газета."Германия осознанно теряет все доверие, которое зарабатывалось годами", — приводит издание слова полковника бундесвера в отставке, депутата Родериха Кизеветтера.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.
https://ria.ru/20220728/raskol-1805474222.html
https://ria.ru/20220728/gaz-1805462908.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787136115_81:0:2300:1664_1920x0_80_0_0_5640c821c63d020ba8b46feb03b4af1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, олаф шольц, сергей лавров, украина, германия, россия, бундесвер германии, нато, т-72 "урал", ситуация в днр и лнр
12:46 28.07.2022 (обновлено: 14:09 28.07.2022)
 
В Европе обвинили Германию в невыполнении обязательств по поставкам оружия

Страны Восточной Европы обвинили Германию в невыполнении обязательств по поставкам оружия

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Немецкая зенитная самоходная установка Gepard
Немецкая зенитная самоходная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Немецкая зенитная самоходная установка Gepard. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Несколько стран Восточной Европы обвинили Германию в несоблюдении соглашений о восполнении запасов стран, передающих свое оружие Киеву, пишет Financial Times.
Как отмечает газета, изначально разработанный план, согласно которому страны Восточной Европы поставляют Украине оружие, а Германия восполняет их запасы новыми разработками, провалился. Как пишет издание, благодаря этому плану Германия могла избежать необходимости поставлять танки и бронетехнику непосредственно на Украину и таким образом не вызывать недовольство России.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 03:50
СМИ: Украина расколола Восточную и Западную Германию
Теперь этот план становится лишь "яблоком раздора", поскольку союзники обвиняют друг друга в невыполнении обязательств по поставкам, пишет газета. В частности, издание приводит в пример сделку Германии с Польшей, согласно которой Варшава передала Украине 240 советских танков Т-72 и рассчитывала, что Берлин компенсирует это танками Leopard из собственных запасов. В результате немецкие власти предложили соседям лишь 20 танков вместо 240. По мнению газеты, эта ситуация может привести к ухудшению отношений между странами.
Аналогичные сделки обсуждались со Словенией, Словакией, Грецией и Чехией. Например, в мае канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Греция поставит Украине советские бронетранспортеры, а Германия "восполнит пробел" собственными БТР. Но из этой сделки ничего не вышло, отмечает газета.
"Германия осознанно теряет все доверие, которое зарабатывалось годами", — приводит издание слова полковника бундесвера в отставке, депутата Родериха Кизеветтера.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 08:00
Европа вручила России супероружие против себя
 
В миреЦены на нефтьОлаф ШольцСергей ЛавровУкраинаГерманияРоссияБундесвер ГерманииНАТОТ-72 "Урал"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала