12:46 28.07.2022 (обновлено: 14:09 28.07.2022)
В Европе обвинили Германию в невыполнении обязательств по поставкам оружия
Страны Восточной Европы обвинили Германию в невыполнении обязательств по поставкам оружия
Немецкая зенитная самоходная установка Gepard. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Несколько стран Восточной Европы обвинили Германию в несоблюдении соглашений о восполнении запасов стран, передающих свое оружие Киеву, пишет Financial Times.
Как отмечает газета, изначально разработанный план, согласно которому страны Восточной Европы поставляют Украине оружие, а Германия восполняет их запасы новыми разработками, провалился. Как пишет издание, благодаря этому плану Германия могла избежать необходимости поставлять танки и бронетехнику непосредственно на Украину и таким образом не вызывать недовольство России.
Теперь этот план становится лишь "яблоком раздора", поскольку союзники обвиняют друг друга в невыполнении обязательств по поставкам, пишет газета. В частности, издание приводит в пример сделку Германии с Польшей, согласно которой Варшава передала Украине 240 советских танков Т-72 и рассчитывала, что Берлин компенсирует это танками Leopard из собственных запасов. В результате немецкие власти предложили соседям лишь 20 танков вместо 240. По мнению газеты, эта ситуация может привести к ухудшению отношений между странами.
Аналогичные сделки обсуждались со Словенией, Словакией, Грецией и Чехией. Например, в мае канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Греция поставит Украине советские бронетранспортеры, а Германия "восполнит пробел" собственными БТР. Но из этой сделки ничего не вышло, отмечает газета.
"Германия осознанно теряет все доверие, которое зарабатывалось годами", — приводит издание слова полковника бундесвера в отставке, депутата Родериха Кизеветтера.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
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