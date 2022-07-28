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Украинские военные обстреляли храм в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/obstrel-1805597077.html
Украинские военные обстреляли храм в Куйбышевском районе Донецка
Украинские военные обстреляли храм в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские военные обстреляли храм в Куйбышевском районе Донецка
Свято-Благовещенский храм в Куйбышевском районе Донецка поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:06
2022-07-28T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Свято-Благовещенский храм в Куйбышевском районе Донецка поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Украинские военные преступники, обстреляв Куйбышевский район, причинили бедствия по следующим адресам: улица Славина, 3 (Свято-Благовещенский храм) – повреждены кровля и остекление", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что в результате обстрела были повреждены несколько домов, здание магазина "Горняк", а также бывший склад железнодорожных ресторанов.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в четверг пять раз обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра и ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика
15:06 28.07.2022 (обновлено: 15:19 28.07.2022)
 
Украинские военные обстреляли храм в Куйбышевском районе Донецка

Мэр Кулемзин: ВСУ обстреляли Свято-Благовещенский храм в Куйбышевском районе Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Свято-Благовещенский храм в Куйбышевском районе Донецка поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Украинские военные преступники, обстреляв Куйбышевский район, причинили бедствия по следующим адресам: улица Славина, 3 (Свято-Благовещенский храм) – повреждены кровля и остекление", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Кроме того, отмечается, что в результате обстрела были повреждены несколько домов, здание магазина "Горняк", а также бывший склад железнодорожных ресторанов.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в четверг пять раз обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра и ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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