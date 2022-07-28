https://ria.ru/20220728/obstrel-1805597077.html
Украинские военные обстреляли храм в Куйбышевском районе Донецка
Украинские военные обстреляли храм в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские военные обстреляли храм в Куйбышевском районе Донецка
Свято-Благовещенский храм в Куйбышевском районе Донецка поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:06
2022-07-28T15:06
2022-07-28T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
куйбышевский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Свято-Благовещенский храм в Куйбышевском районе Донецка поврежден в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Украинские военные преступники, обстреляв Куйбышевский район, причинили бедствия по следующим адресам: улица Славина, 3 (Свято-Благовещенский храм) – повреждены кровля и остекление", - написал мэр в своем Telegram-канале.Кроме того, отмечается, что в результате обстрела были повреждены несколько домов, здание магазина "Горняк", а также бывший склад железнодорожных ресторанов.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в четверг пять раз обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами калибром 152 миллиметра и ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
куйбышевский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куйбышевский район, донецк (днр), донецкая народная республика
15:06 28.07.2022 (обновлено: 15:19 28.07.2022)
Украинские военные обстреляли храм в Куйбышевском районе Донецка
Мэр Кулемзин: ВСУ обстреляли Свято-Благовещенский храм в Куйбышевском районе Донецка