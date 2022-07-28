https://ria.ru/20220728/obstrel-1805536676.html
Украинские войска обстреляли Минеральное из "Града"
Украинские войска обстреляли Минеральное из "Града" - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное из "Града"
Украинские войска в 12.17 мск выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:34
2022-07-28T12:34
2022-07-28T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.17 мск выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.17 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска с 11.20 по 12.09 обстреляли Горловку, а также Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 16 мин калибром 120 миллиметров, десять снарядов калибром 122 миллиметра и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Минеральное – поселок в Ясиноватском районе, расположен примерно в 14 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220728/dnr-1805505251.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_12230f535a82907afbdf26903c748659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
12:34 28.07.2022 (обновлено: 12:56 28.07.2022)
Украинские войска обстреляли Минеральное из "Града"
Украинские войска выпустили по Минеральному шесть ракет из РСЗО "Град"