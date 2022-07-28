https://ria.ru/20220728/obstrel-1805536676.html

Украинские войска обстреляли Минеральное из "Града"

Украинские войска обстреляли Минеральное из "Града" - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска обстреляли Минеральное из "Града"

Украинские войска в 12.17 мск выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T12:34

2022-07-28T12:34

2022-07-28T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632518_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_9aad6b6d917d4edfa94c2de99242c30d.jpg

ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.17 мск выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.17 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска с 11.20 по 12.09 обстреляли Горловку, а также Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 16 мин калибром 120 миллиметров, десять снарядов калибром 122 миллиметра и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Минеральное – поселок в Ясиноватском районе, расположен примерно в 14 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20220728/dnr-1805505251.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр