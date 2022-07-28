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Украинские войска обстреляли Минеральное из "Града" - РИА Новости, 28.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Минеральное из "Града"
Украинские войска обстреляли Минеральное из "Града" - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное из "Града"
Украинские войска в 12.17 мск выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T12:34
2022-07-28T12:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.17 мск выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.17 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска с 11.20 по 12.09 обстреляли Горловку, а также Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 16 мин калибром 120 миллиметров, десять снарядов калибром 122 миллиметра и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Минеральное – поселок в Ясиноватском районе, расположен примерно в 14 километрах к северу от Донецка.
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в мире, украина, днр
12:34 28.07.2022 (обновлено: 12:56 28.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Минеральное из "Града"

Украинские войска выпустили по Минеральному шесть ракет из РСЗО "Град"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.17 мск выпустили по населенному пункту Минеральное в ДНР шесть ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.17 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска с 11.20 по 12.09 обстреляли Горловку, а также Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 16 мин калибром 120 миллиметров, десять снарядов калибром 122 миллиметра и шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Минеральное – поселок в Ясиноватском районе, расположен примерно в 14 километрах к северу от Донецка.
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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