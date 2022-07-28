https://ria.ru/20220728/molokoproduktsiya-1805547476.html

В Липецкой области увеличивают производство молочной продукции

В Липецкой области увеличивают производство молочной продукции - РИА Новости, 28.07.2022

В Липецкой области увеличивают производство молочной продукции

Крупнейший производитель молочной продукции в Черноземье - липецкий комбинат "Лебедяньмолоко", реализовав второй этап модернизации производства, увеличит... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:09

2022-07-28T13:09

2022-07-28T13:09

липецкая область

липецкая область

экономика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Крупнейший производитель молочной продукции в Черноземье - липецкий комбинат "Лебедяньмолоко", реализовав второй этап модернизации производства, увеличит мощность переработки с 700 до 1 000 тонн молока в сутки, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, инвестиции в развитие составят более полутора миллиардов рублей. Компания уже заключила контракты на поставку оборудования на сумму свыше 850 миллионов рублей. Сейчас ведется работа по расширению сотрудничества с хозяйствами, которые обеспечат растущие потребности предприятия.Артамонов отметил, что модернизация комбината началась в 2017 году, и до начала нынешнего этапа в обновление были вложены свыше четырех миллиардов рублей. За первое полугодие объем переработанного молока, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 10 %. Всего за последние полгода в Липецкой области произведено 150 тысяч тонн молока, а поголовье коров увеличилось на 3,5 процента."Применение современных технологий в агропромышленном комплексе сделало эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220204/moloko-1771019600.html

https://ria.ru/20220720/nadoi-1803680679.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, экономика, игорь артамонов