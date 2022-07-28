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В Липецкой области увеличивают производство молочной продукции - РИА Новости, 28.07.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220728/molokoproduktsiya-1805547476.html
В Липецкой области увеличивают производство молочной продукции
В Липецкой области увеличивают производство молочной продукции - РИА Новости, 28.07.2022
В Липецкой области увеличивают производство молочной продукции
Крупнейший производитель молочной продукции в Черноземье - липецкий комбинат "Лебедяньмолоко", реализовав второй этап модернизации производства, увеличит... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T13:09
2022-07-28T13:09
липецкая область
липецкая область
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Крупнейший производитель молочной продукции в Черноземье - липецкий комбинат "Лебедяньмолоко", реализовав второй этап модернизации производства, увеличит мощность переработки с 700 до 1 000 тонн молока в сутки, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По его словам, инвестиции в развитие составят более полутора миллиардов рублей. Компания уже заключила контракты на поставку оборудования на сумму свыше 850 миллионов рублей. Сейчас ведется работа по расширению сотрудничества с хозяйствами, которые обеспечат растущие потребности предприятия.Артамонов отметил, что модернизация комбината началась в 2017 году, и до начала нынешнего этапа в обновление были вложены свыше четырех миллиардов рублей. За первое полугодие объем переработанного молока, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 10 %. Всего за последние полгода в Липецкой области произведено 150 тысяч тонн молока, а поголовье коров увеличилось на 3,5 процента."Применение современных технологий в агропромышленном комплексе сделало эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220204/moloko-1771019600.html
https://ria.ru/20220720/nadoi-1803680679.html
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липецкая область, экономика, игорь артамонов
13:09 28.07.2022
 

В Липецкой области увеличивают производство молочной продукции

© РИА Новости / Карина СапуноваПроизводство молока
Производство молока - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Карина Сапунова
Производство молока. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Крупнейший производитель молочной продукции в Черноземье - липецкий комбинат "Лебедяньмолоко", реализовав второй этап модернизации производства, увеличит мощность переработки с 700 до 1 000 тонн молока в сутки, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, инвестиции в развитие составят более полутора миллиардов рублей. Компания уже заключила контракты на поставку оборудования на сумму свыше 850 миллионов рублей. Сейчас ведется работа по расширению сотрудничества с хозяйствами, которые обеспечат растущие потребности предприятия.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 10:40Липецкая область
Почти на 30 процентов увеличилось производство молока в Липецкой области
Артамонов отметил, что модернизация комбината началась в 2017 году, и до начала нынешнего этапа в обновление были вложены свыше четырех миллиардов рублей. За первое полугодие объем переработанного молока, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 10 %. Всего за последние полгода в Липецкой области произведено 150 тысяч тонн молока, а поголовье коров увеличилось на 3,5 процента.
"Применение современных технологий в агропромышленном комплексе сделало эту отрасль экономики одной из самых инновационных, позволяя удовлетворять покупательский спрос в качественной продукции с местной маркой", – сказал Артамонов.
Фермер доит корову - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 12:45Липецкая область
Липецкая область вошла в тройку лидеров в ЦФО по надоям молока
 
Липецкая областьЛипецкая областьЭкономикаИгорь Артамонов
 
 
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