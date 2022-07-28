https://ria.ru/20220728/moldaviya-1805631440.html
Додон призвал Санду отправить правительство в отставку
Додон призвал Санду отправить правительство в отставку - РИА Новости, 28.07.2022
Додон призвал Санду отправить правительство в отставку
Отставка правительства Молдавии может быть верным решением для преодоления экономического и политического кризиса в стране, считает бывший президент республики... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:18
2022-07-28T16:18
2022-07-28T16:18
в мире
майя санду
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Отставка правительства Молдавии может быть верным решением для преодоления экономического и политического кризиса в стране, считает бывший президент республики Игорь Додон.В четверг политик прибыл в Апелляционную палату Кишинева, где должен был рассматриваться запрос адвокатов об изменении ему меры пресечения, однако заседание судейской коллегии перенесли на пятницу."Когда народ оказывается в беде, власть должна помогать народу преодолевать трудности. Нынешней главе республики Майе Санду в сложившейся ситуации следует распустить правительство Натальи Гаврилицы и назначить другое. Дать ему срок 100 дней или 30 дней, и если не справились бы, то объявить досрочные выборы в парламент. Я бы так поступил", - сказал Додон РИА Новости. Политик подчеркнул, что его арест и аресты других оппозиционных лидеров – это попытка действующей власти запугать оппонентов. По его мнению, правые партии (в Молдавии правыми называют сторонников евроинтеграции) должны быть подвержены тщательным проверкам со стороны правоохранительных органов."Финансовые нарушения осуществлялись масштабно. Прокуратура, другие компетентные органы должны обратить внимание, как деньги Сороса (американского миллиардера Джорджа Сороса - ред.) и западных посольств попадали на счета этих партий во время избирательных кампаний. А чего придираться к оппозиции?" - сказал Додон.Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон призвал сторонников Партии социалистов поддержать проходящие в стране протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html
https://ria.ru/20220610/miting-1794581833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, молдавия, игорь додон
Додон призвал Санду отправить правительство в отставку
Додон: верным решением для преодоления кризиса будет отставка правительства Молдавии
КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Отставка правительства Молдавии может быть верным решением для преодоления экономического и политического кризиса в стране, считает бывший президент республики Игорь Додон.
В четверг политик прибыл в Апелляционную палату Кишинева, где должен был рассматриваться запрос адвокатов об изменении ему меры пресечения, однако заседание судейской коллегии перенесли на пятницу.
"Когда народ оказывается в беде, власть должна помогать народу преодолевать трудности. Нынешней главе республики Майе Санду
в сложившейся ситуации следует распустить правительство Натальи Гаврилицы
и назначить другое. Дать ему срок 100 дней или 30 дней, и если не справились бы, то объявить досрочные выборы в парламент. Я бы так поступил", - сказал Додон РИА Новости. Политик подчеркнул, что его арест и аресты других оппозиционных лидеров – это попытка действующей власти запугать оппонентов. По его мнению, правые партии (в Молдавии
правыми называют сторонников евроинтеграции) должны быть подвержены тщательным проверкам со стороны правоохранительных органов.
"Финансовые нарушения осуществлялись масштабно. Прокуратура, другие компетентные органы должны обратить внимание, как деньги Сороса (американского миллиардера Джорджа Сороса
- ред.) и западных посольств попадали на счета этих партий во время избирательных кампаний. А чего придираться к оппозиции?" - сказал Додон.
Бывшего президента страны задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Под домашним арестом он находится с 26 мая, по ходатайству прокуроров судьи несколько раз продлевали эту меру пресечения. Экс-президент заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон призвал сторонников Партии социалистов поддержать проходящие в стране протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".