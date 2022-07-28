https://ria.ru/20220728/lgoty-1805669459.html

Медведев пообещал проработать сохранение льгот для предприятий Карелии

Медведев пообещал проработать сохранение льгот для предприятий Карелии - РИА Новости, 28.07.2022

Медведев пообещал проработать сохранение льгот для предприятий Карелии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал проработать вопрос сохранения льготных тарифов на электроэнергию для предприятий Карелии до 2027 года. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:48

2022-07-28T17:48

2022-07-28T17:48

артур парфенчиков

россия

финляндия

швеция

нато

дмитрий медведев

экономика

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СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал проработать вопрос сохранения льготных тарифов на электроэнергию для предприятий Карелии до 2027 года.Медведев в четверг прибыл в Карелию, где, в частности, провел совещание "об обеспечении безопасности России на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО" и посетил ряд объектов.Он также попросил главу Карелии Артура Парфенчикова отработать этот вопрос с правительством и проинформировать его об итогах.

https://ria.ru/20220728/medvedev-1805563076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

артур парфенчиков, россия, финляндия, швеция, нато, дмитрий медведев, экономика