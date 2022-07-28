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Медведев пообещал проработать сохранение льгот для предприятий Карелии - РИА Новости, 28.07.2022
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Медведев пообещал проработать сохранение льгот для предприятий Карелии
Медведев пообещал проработать сохранение льгот для предприятий Карелии - РИА Новости, 28.07.2022
Медведев пообещал проработать сохранение льгот для предприятий Карелии
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал проработать вопрос сохранения льготных тарифов на электроэнергию для предприятий Карелии до 2027 года. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:48
2022-07-28T17:48
артур парфенчиков
россия
финляндия
швеция
нато
дмитрий медведев
экономика
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СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал проработать вопрос сохранения льготных тарифов на электроэнергию для предприятий Карелии до 2027 года.Медведев в четверг прибыл в Карелию, где, в частности, провел совещание "об обеспечении безопасности России на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО" и посетил ряд объектов.Он также попросил главу Карелии Артура Парфенчикова отработать этот вопрос с правительством и проинформировать его об итогах.
https://ria.ru/20220728/medvedev-1805563076.html
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артур парфенчиков, россия, финляндия, швеция, нато, дмитрий медведев, экономика
17:48 28.07.2022
 
Медведев пообещал проработать сохранение льгот для предприятий Карелии

Медведев пообещал проработать сохранение льготных тарифов на электроэнергию в Карелии

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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СОРТАВАЛА (Карелия), 28 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал проработать вопрос сохранения льготных тарифов на электроэнергию для предприятий Карелии до 2027 года.
Медведев в четверг прибыл в Карелию, где, в частности, провел совещание "об обеспечении безопасности России на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО" и посетил ряд объектов.
"Понимание здесь есть. Надеюсь, что в самое ближайшее время будут подготовлены все необходимые решения для того, чтобы этот льготный тариф по электроэнергии сохранился до 2027 года", - сказал Медведев журналистам.
Он также попросил главу Карелии Артура Парфенчикова отработать этот вопрос с правительством и проинформировать его об итогах.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель попечительского совета фонда Сколково Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 13:45
Медведев посетил новый диспетчерский центр аэродрома Петрозаводска
 
Артур ПарфенчиковРоссияФинляндияШвецияНАТОДмитрий МедведевЭкономика
 
 
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