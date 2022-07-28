https://ria.ru/20220728/lavrov-1805603623.html
Пресс-конференция Лаврова в Ташкенте. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова в Ташкенте. Прямая трансляция - РИА Новости, 28.07.2022
Пресс-конференция Лаврова в Ташкенте. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Ташкенте. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:22
2022-07-28T16:22
2022-07-28T16:22
сергей лавров
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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Ташкенте.
РИА Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Пресс-конференция Лаврова в Ташкенте
LIVE: Пресс-конференция Лаврова в Ташкенте
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
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сергей лавров, видео
Пресс-конференция Лаврова в Ташкенте. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Ташкенте.
2022-07-28T16:22
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PT5M19S
Пресс-конференция Лаврова в Ташкенте. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров проводит пресс-конференцию в Ташкенте.