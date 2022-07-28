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Патриарх Кирилл отверг обвинения в том, что РПЦ нужны только "москали" - РИА Новости, 28.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220728/kirill-1805700473.html
Патриарх Кирилл отверг обвинения в том, что РПЦ нужны только "москали"
Патриарх Кирилл отверг обвинения в том, что РПЦ нужны только "москали" - РИА Новости, 28.07.2022
Патриарх Кирилл отверг обвинения в том, что РПЦ нужны только "москали"
Русская православная церковь (РПЦ) существует не для "москалей", а для всех народов земель, за которые она несет каноническую ответственность, заявил патриарх... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T19:34
2022-07-28T19:34
религия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
донецкая народная республика
русская православная церковь
московская патриархия
россия
украина
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) существует не для "москалей", а для всех народов земель, за которые она несет каноническую ответственность, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Патриарх в четверг, в День крещения Руси, встретился с детьми из ДНР, освобожденных районов ЛНР и Харьковской области, а также из Киева."Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждают, что это Церковь только для русских, для "москалей", но это совсем не так! Конечно, в процентном отношении русских людей, жителей России больше, чем остальных, но ведь процентные соотношения не отражают духовного вклада людей в жизнь Церкви", - цитирует патриарха сайт Московской патриархии."Поэтому никакая арифметика здесь не действует, и я как патриарх никогда подобной арифметики не применяю. Для меня все православные люди, живущие в РФ, на Украине, на Донбассе, в иных местах в 60 странах мира, — это все чада Русской православной церкви, и я как патриарх сознаю с полным смирением свою ответственность за этих людей, за их духовную жизнь, за то, как будет складываться их духовный путь", – добавил он.С 27 по 31 июля 2022 года в патриаршем подворье в Переделкино проходят мероприятия ко Дню крещения Руси, в которых принимают участие 60 детей из пострадавших семей Донбасса. Дети из ДНР приняли участие в патриаршей литургии в Успенском соборе. Участники программы в среду посадили на территории Донского монастыря 130 кустов роз в память о погибших в ДНР детях.Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, а также день памяти святого князя Владимира (960-1015), в правление которого христианство утвердилось на Руси. Как отмечают специалисты, перевод в новую веру проживавших тогда на территории страны языческих народов растянулся на десятилетия, однако именно в 988 году христианство стало официальной религией государства. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), донецкая народная республика, русская православная церковь, московская патриархия, россия, украина
19:34 28.07.2022
 
Патриарх Кирилл отверг обвинения в том, что РПЦ нужны только "москали"

Патриарх Кирилл назвал неправдивыми утверждения, что РПЦ существует только для "москалей"

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / БелТА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) существует не для "москалей", а для всех народов земель, за которые она несет каноническую ответственность, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх в четверг, в День крещения Руси, встретился с детьми из ДНР, освобожденных районов ЛНР и Харьковской области, а также из Киева.
"Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждают, что это Церковь только для русских, для "москалей", но это совсем не так! Конечно, в процентном отношении русских людей, жителей России больше, чем остальных, но ведь процентные соотношения не отражают духовного вклада людей в жизнь Церкви", - цитирует патриарха сайт Московской патриархии.
"Поэтому никакая арифметика здесь не действует, и я как патриарх никогда подобной арифметики не применяю. Для меня все православные люди, живущие в РФ, на Украине, на Донбассе, в иных местах в 60 странах мира, — это все чада Русской православной церкви, и я как патриарх сознаю с полным смирением свою ответственность за этих людей, за их духовную жизнь, за то, как будет складываться их духовный путь", – добавил он.
С 27 по 31 июля 2022 года в патриаршем подворье в Переделкино проходят мероприятия ко Дню крещения Руси, в которых принимают участие 60 детей из пострадавших семей Донбасса. Дети из ДНР приняли участие в патриаршей литургии в Успенском соборе. Участники программы в среду посадили на территории Донского монастыря 130 кустов роз в память о погибших в ДНР детях.
Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, а также день памяти святого князя Владимира (960-1015), в правление которого христианство утвердилось на Руси. Как отмечают специалисты, перевод в новую веру проживавших тогда на территории страны языческих народов растянулся на десятилетия, однако именно в 988 году христианство стало официальной религией государства. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
Крестный ход в Московском Кремле в День крещения Руси - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 12:10Религия
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Московском Кремле
 
РелигияВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Донецкая Народная РеспубликаРусская православная церковьМосковская ПатриархияРоссияУкраина
 
 
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