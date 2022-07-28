Патриарх Кирилл отверг обвинения в том, что РПЦ нужны только "москали"
Патриарх Кирилл назвал неправдивыми утверждения, что РПЦ существует только для "москалей"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) существует не для "москалей", а для всех народов земель, за которые она несет каноническую ответственность, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх в четверг, в День крещения Руси, встретился с детьми из ДНР, освобожденных районов ЛНР и Харьковской области, а также из Киева.
"Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждают, что это Церковь только для русских, для "москалей", но это совсем не так! Конечно, в процентном отношении русских людей, жителей России больше, чем остальных, но ведь процентные соотношения не отражают духовного вклада людей в жизнь Церкви", - цитирует патриарха сайт Московской патриархии.
"Поэтому никакая арифметика здесь не действует, и я как патриарх никогда подобной арифметики не применяю. Для меня все православные люди, живущие в РФ, на Украине, на Донбассе, в иных местах в 60 странах мира, — это все чада Русской православной церкви, и я как патриарх сознаю с полным смирением свою ответственность за этих людей, за их духовную жизнь, за то, как будет складываться их духовный путь", – добавил он.
С 27 по 31 июля 2022 года в патриаршем подворье в Переделкино проходят мероприятия ко Дню крещения Руси, в которых принимают участие 60 детей из пострадавших семей Донбасса. Дети из ДНР приняли участие в патриаршей литургии в Успенском соборе. Участники программы в среду посадили на территории Донского монастыря 130 кустов роз в память о погибших в ДНР детях.
Православные верующие 28 июля отмечают День крещения Руси, а также день памяти святого князя Владимира (960-1015), в правление которого христианство утвердилось на Руси. Как отмечают специалисты, перевод в новую веру проживавших тогда на территории страны языческих народов растянулся на десятилетия, однако именно в 988 году христианство стало официальной религией государства. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.