https://ria.ru/20220728/kherson-1805491073.html

Херсонская область открыта для наблюдателей и журналистов, заявили власти

Херсонская область открыта для наблюдателей и журналистов, заявили власти - РИА Новости, 28.07.2022

Херсонская область открыта для наблюдателей и журналистов, заявили власти

Херсонская область открыта для визита международных наблюдателей и журналистов, заинтересованных в объективном освещении ситуации в регионе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:15

2022-07-28T09:15

2022-07-28T09:15

херсонская область

донецк (днр)

запорожская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Херсонская область открыта для визита международных наблюдателей и журналистов, заинтересованных в объективном освещении ситуации в регионе, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."У нас все открыто. Если международные наблюдатели и журналисты готовы, то они могут согласовать (визит) и приехать в Херсонскую область. Главное - их заинтересованность в объективном освещении ситуации и отсутствие желания навредить мирной жизни и жителям региона", - сказал Стремоусов.По его словам, как показала практика в Донецке, порой "под личиной" международных наблюдателей приезжали корректировщики и шпионы."Херсонская область открыта для честных и объективных наблюдателей, а не для провокаторов, враждебно настроенных к ее мирным жителям", - подчеркнул замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803941310.html

https://ria.ru/20220727/referendum-1805223137.html

херсонская область

донецк (днр)

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , донецк (днр), запорожская область, в мире