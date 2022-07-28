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Херсонская область открыта для наблюдателей и журналистов, заявили власти - РИА Новости, 28.07.2022
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Херсонская область открыта для наблюдателей и журналистов, заявили власти
Херсонская область открыта для наблюдателей и журналистов, заявили власти - РИА Новости, 28.07.2022
Херсонская область открыта для наблюдателей и журналистов, заявили власти
Херсонская область открыта для визита международных наблюдателей и журналистов, заинтересованных в объективном освещении ситуации в регионе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:15
2022-07-28T09:15
херсонская область
донецк (днр)
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Херсонская область открыта для визита международных наблюдателей и журналистов, заинтересованных в объективном освещении ситуации в регионе, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."У нас все открыто. Если международные наблюдатели и журналисты готовы, то они могут согласовать (визит) и приехать в Херсонскую область. Главное - их заинтересованность в объективном освещении ситуации и отсутствие желания навредить мирной жизни и жителям региона", - сказал Стремоусов.По его словам, как показала практика в Донецке, порой "под личиной" международных наблюдателей приезжали корректировщики и шпионы."Херсонская область открыта для честных и объективных наблюдателей, а не для провокаторов, враждебно настроенных к ее мирным жителям", - подчеркнул замглавы администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803941310.html
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херсонская область
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херсонская область , донецк (днр), запорожская область, в мире
09:15 28.07.2022
 
Херсонская область открыта для наблюдателей и журналистов, заявили власти

Замглавы ВГА Стремоусов: Херсонская область открыта для наблюдателей и журналистов

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкНа площади Свободы в Херсоне
На площади Свободы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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На площади Свободы в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости. Херсонская область открыта для визита международных наблюдателей и журналистов, заинтересованных в объективном освещении ситуации в регионе, заявил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"У нас все открыто. Если международные наблюдатели и журналисты готовы, то они могут согласовать (визит) и приехать в Херсонскую область. Главное - их заинтересованность в объективном освещении ситуации и отсутствие желания навредить мирной жизни и жителям региона", - сказал Стремоусов.
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По его словам, как показала практика в Донецке, порой "под личиной" международных наблюдателей приезжали корректировщики и шпионы.
"Херсонская область открыта для честных и объективных наблюдателей, а не для провокаторов, враждебно настроенных к ее мирным жителям", - подчеркнул замглавы администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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