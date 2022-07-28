https://ria.ru/20220728/gorlovka-1805500939.html

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание хлебозавода

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание хлебозавода - РИА Новости, 28.07.2022

В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание хлебозавода

Здание хлебозавода и многоквартирный жилой дом повреждены в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T10:14

2022-07-28T10:14

2022-07-28T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Здание хлебозавода и многоквартирный жилой дом повреждены в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько."Украинские террористы вновь повергают обстрелу Центрально-Городской район Горловки… Повреждено здание хлебозавода и многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Первомайская, 87", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Он отметил, что прилеты снарядов фиксируются также около авторемзавода и в поселке Широкая Балка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220727/zavod-1805454593.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол