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В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание хлебозавода - РИА Новости, 28.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/gorlovka-1805500939.html
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание хлебозавода
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание хлебозавода - РИА Новости, 28.07.2022
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание хлебозавода
Здание хлебозавода и многоквартирный жилой дом повреждены в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T10:14
2022-07-28T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
стирол
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ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Здание хлебозавода и многоквартирный жилой дом повреждены в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько."Украинские террористы вновь повергают обстрелу Центрально-Городской район Горловки… Повреждено здание хлебозавода и многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Первомайская, 87", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Он отметил, что прилеты снарядов фиксируются также около авторемзавода и в поселке Широкая Балка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220727/zavod-1805454593.html
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол
10:14 28.07.2022
 
В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание хлебозавода

В ДНР заявили, что в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание хлебозавода

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМестная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
Местная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области. - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Местная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Здание хлебозавода и многоквартирный жилой дом повреждены в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько.
"Украинские террористы вновь повергают обстрелу Центрально-Городской район Горловки… Повреждено здание хлебозавода и многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Первомайская, 87", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Он отметил, что прилеты снарядов фиксируются также около авторемзавода и в поселке Широкая Балка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 22:14Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли завод в Горловке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Стирол
 
 
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