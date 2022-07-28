В Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание хлебозавода
В ДНР заявили, что в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание хлебозавода
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМестная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.
Местная жительница выходит из дома, пострадавшего во время ракетно-минометного обстрела Горловки в Донецкой области.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июл – РИА Новости. Здание хлебозавода и многоквартирный жилой дом повреждены в Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр города Иван Приходько.
"Украинские террористы вновь повергают обстрелу Центрально-Городской район Горловки… Повреждено здание хлебозавода и многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Первомайская, 87", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Он отметил, что прилеты снарядов фиксируются также около авторемзавода и в поселке Широкая Балка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".