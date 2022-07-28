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Министр энергетики Австрии заявила о снижении зависимости от газа из России
Министр энергетики Австрии заявила о снижении зависимости от газа из России - РИА Новости, 28.07.2022
Министр энергетики Австрии заявила о снижении зависимости от газа из России
Зависимость Австрии от поставок российского газа снизилась и составляет теперь менее 50%, заявила в четверг министр энергетики страны Леоноре Гевесслер. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T18:59
2022-07-28T18:59
2022-07-28T18:59
экономика
карл нехаммер
австрия
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природный газ
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ВЕНА, 28 июл - РИА Новости. Зависимость Австрии от поставок российского газа снизилась и составляет теперь менее 50%, заявила в четверг министр энергетики страны Леоноре Гевесслер.Во вторник Гевесслер сообщила, что Австрии в 2022 году уже удалось сэкономить около 10% от потребления газа в 2021 году."Мы снизили нашу зависимость от российского природного газа до менее 50%", - написала Гевесслер в Twitter.В среду канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что федеральное правительство впервые создаст государственный резерв газа, который будет храниться до 1 ноября. По его словам, в настоящий момент газохранилища страны заполнены на 51%.Нехаммер в апреле заявлял, что страна получает 80% "голубого топлива" из России и потребуется несколько лет, чтобы отказаться от них.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, карл нехаммер, австрия, россия, природный газ, в мире
Министр энергетики Австрии заявила о снижении зависимости от газа из России
Глава Минэнерго Австрии Гевесслер: зависимость страны от газа из России упала до менее 50%