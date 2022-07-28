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Украинский командир признался, что ВСУ бросают американские гаубицы M777

Украинский командир признался, что ВСУ бросают американские гаубицы M777 - РИА Новости, 28.07.2022

Украинский командир признался, что ВСУ бросают американские гаубицы M777

Украинские военные, отступая, бросают иностранное вооружение, в том числе неисправные американские гаубицы М777, рассказал РИА Новости командир роты 10-й... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T00:57

2022-07-28T00:57

2022-07-28T08:57

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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Украинские военные, отступая, бросают иностранное вооружение, в том числе неисправные американские гаубицы М777, рассказал РИА Новости командир роты 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Савчук, сдавшийся в плен бойцам ЛНР.Он уточнил, что отступая, украинские силовики бросают неисправные М777, так как воюющие на них расчеты хоть и проинструктировали на местах, но этих знаний недостаточно."Есть украинские военнослужащие, которые прошли подготовку на них (М777 - ред.): есть отдельно ремонтники, которые занимаются ремонтом этих пушек и обслуживанием, а есть расчеты, которые стреляют. Я общался с теми, кто быстрые курсы проходил. Они даже толком не знали, как и что делается", - пояснил украинский командир.По его словам, украинские силовики были очень хорошо обеспечены вооружением в начале спецоперации, но по состоянию на середину июля его подразделение осталось практически без боеприпасов и оружия. Савчук уточнил, что значительная часть иностранного вооружения бойцы бросили при отступлениях с позиций.Ранее в июле Народная милиция ЛНР сообщила о первой захваченной в качестве трофея американской гаубице М777. Орудие обнаружила воздушная разведка, после чего ее уничтожили подразделения 2-го армейского корпуса. Из репортажей с места событий следует, что, несмотря на серьезные повреждения, информационная боевая система орудия осталась целой.США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, которые украинские войска уже многократно использовали для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220726/donbass-1804981144.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794989613.html

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Пленный командир ВСУ об отсутствии вооружения на передовой Украинские военнослужащие в случае поломки, а также отступая, бросают иностранное вооружение и технику, в том числе американские гаубицы М-777, так как не умеют их ремонтировать. Украинский командир, сдавшийся в плен ЛНР, рассказал, что на данный момент в его роте практически не осталось вооружения и боеприпасов. 2022-07-28T00:57 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия