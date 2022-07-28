Тамбовская область помогла наладить электроснабжение одного их районов ЛНР
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиРабочий во время ремонта Новоайдарской школы-гимназии в ЛНР
ТАМБОВ, 28 июл – РИА Новости. В селе Александровка Новоайдарского района ЛНР впервые после начала специальной военной операции включили электричество, отсутствовавшее здесь более пяти месяцев, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области, которая оказывают масштабную помощь по восстановлению инфраструктуры этого района республики.
В начале июля врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и глава Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Регион отправляет в Новоайдарский район продукты питания, организуется поставка лекарств, запчастей для техники и вещей первой необходимости.
Второй месяц в районе проводится инвентаризация объектов, ведутся ремонтные работы. Строители Тамбовщины участвуют в капремонте Новоайдарской школы, который завершится к 1 сентября.
С начала спецоперации Тамбовщина отправила в народные республики Донбасса более 200 тонн гуманитарных грузов. По инициативе Егорова регион первым среди субъектов РФ начал переподготовку учителей народных республик по истории, обществоведению, русскому языку и литературе, географии для работы в рамках российских образовательных стандартов. Переобучение проводится на базе ТГУ им. Г. Р. Державина.
"Не раз говорил, но повторю ещё: считаю нашу помощь народным республикам Донбасса человеческим долгом. Там живут русские люди – такие же, как и мы. И сейчас они попали в беду. Это в нашем характере – помогать добрым друзьям, соседям. Рад, что со мной согласны тысячи жителей Тамбовщины, участвующие в сборе гуманитарной помощи. И, конечно, миллионы россиян из всех краёв нашей Родины. Мы будем помогать ДНР и ЛНР, пока в этом есть необходимость", - сказал Егоров, слова которого приводятся в сообщении.
26 июля стало известно о включении Максима Егорова в санкционный список Великобритании.