Рейтинг@Mail.ru
Тамбовская область помогла наладить электроснабжение одного их районов ЛНР - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20220728/elektrosnabzhenie-1805583036.html
Тамбовская область помогла наладить электроснабжение одного их районов ЛНР
Тамбовская область помогла наладить электроснабжение одного их районов ЛНР - РИА Новости, 28.07.2022
Тамбовская область помогла наладить электроснабжение одного их районов ЛНР
В селе Александровка Новоайдарского района ЛНР впервые после начала специальной военной операции включили электричество, отсутствовавшее здесь более пяти... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:28
2022-07-28T14:28
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
луганская народная республика
новоайдарский район
общество
лнр
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805582564_0:180:683:564_1920x0_80_0_0_0e2afd4afe99f2ea8664459d79bc02da.jpg
ТАМБОВ, 28 июл – РИА Новости. В селе Александровка Новоайдарского района ЛНР впервые после начала специальной военной операции включили электричество, отсутствовавшее здесь более пяти месяцев, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области, которая оказывают масштабную помощь по восстановлению инфраструктуры этого района республики.В начале июля врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и глава Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Регион отправляет в Новоайдарский район продукты питания, организуется поставка лекарств, запчастей для техники и вещей первой необходимости.Второй месяц в районе проводится инвентаризация объектов, ведутся ремонтные работы. Строители Тамбовщины участвуют в капремонте Новоайдарской школы, который завершится к 1 сентября.С начала спецоперации Тамбовщина отправила в народные республики Донбасса более 200 тонн гуманитарных грузов. По инициативе Егорова регион первым среди субъектов РФ начал переподготовку учителей народных республик по истории, обществоведению, русскому языку и литературе, географии для работы в рамках российских образовательных стандартов. Переобучение проводится на базе ТГУ им. Г. Р. Державина.26 июля стало известно о включении Максима Егорова в санкционный список Великобритании.
https://ria.ru/20220706/sotrudnichestvo-1800682351.html
https://ria.ru/20220719/shkola-gimnaziya-1803511099.html
https://ria.ru/20220630/chat-bot-1799193910.html
тамбовская область
луганская народная республика
новоайдарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805582564_0:110:683:622_1920x0_80_0_0_b0876b76732842eed541a478f8a0700a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, максим егоров, луганская народная республика, новоайдарский район, общество, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:28 28.07.2022
 

Тамбовская область помогла наладить электроснабжение одного их районов ЛНР

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиРабочий во время ремонта Новоайдарской школы-гимназии в ЛНР
Рабочий во время ремонта Новоайдарской школы-гимназии в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 28 июл – РИА Новости. В селе Александровка Новоайдарского района ЛНР впервые после начала специальной военной операции включили электричество, отсутствовавшее здесь более пяти месяцев, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области, которая оказывают масштабную помощь по восстановлению инфраструктуры этого района республики.
В начале июля врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и глава Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Регион отправляет в Новоайдарский район продукты питания, организуется поставка лекарств, запчастей для техники и вещей первой необходимости.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров и глава Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 14:36Тамбовская область
Тамбовская область будет сотрудничать с Новоайдарским районом ЛНР
Второй месяц в районе проводится инвентаризация объектов, ведутся ремонтные работы. Строители Тамбовщины участвуют в капремонте Новоайдарской школы, который завершится к 1 сентября.
С начала спецоперации Тамбовщина отправила в народные республики Донбасса более 200 тонн гуманитарных грузов. По инициативе Егорова регион первым среди субъектов РФ начал переподготовку учителей народных республик по истории, обществоведению, русскому языку и литературе, географии для работы в рамках российских образовательных стандартов. Переобучение проводится на базе ТГУ им. Г. Р. Державина.
Подписание соглашения о сотрудничестве Тамбовской области с Новоайдарским районом ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 17:42Тамбовская область
Тамбовчане капитально ремонтируют Новоайдарскую школу-гимназию в ЛНР
"Не раз говорил, но повторю ещё: считаю нашу помощь народным республикам Донбасса человеческим долгом. Там живут русские люди – такие же, как и мы. И сейчас они попали в беду. Это в нашем характере – помогать добрым друзьям, соседям. Рад, что со мной согласны тысячи жителей Тамбовщины, участвующие в сборе гуманитарной помощи. И, конечно, миллионы россиян из всех краёв нашей Родины. Мы будем помогать ДНР и ЛНР, пока в этом есть необходимость", - сказал Егоров, слова которого приводятся в сообщении.
26 июля стало известно о включении Максима Егорова в санкционный список Великобритании.
Глава Тамбовской области Максим Егоров
30 июня, 10:47Тамбовская область
В Тамбовской области запустили чат-бот для помощи беженцам из ДНР и ЛНР
 
Тамбовская областьТамбовская областьМаксим ЕгоровЛуганская Народная РеспубликаНовоайдарский районОбществоЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала