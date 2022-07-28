https://ria.ru/20220728/elektrosnabzhenie-1805583036.html

Тамбовская область помогла наладить электроснабжение одного их районов ЛНР

Тамбовская область помогла наладить электроснабжение одного их районов ЛНР - РИА Новости, 28.07.2022

Тамбовская область помогла наладить электроснабжение одного их районов ЛНР

В селе Александровка Новоайдарского района ЛНР впервые после начала специальной военной операции включили электричество, отсутствовавшее здесь более пяти... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:28

2022-07-28T14:28

2022-07-28T14:28

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

луганская народная республика

новоайдарский район

общество

лнр

ситуация в днр и лнр

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ТАМБОВ, 28 июл – РИА Новости. В селе Александровка Новоайдарского района ЛНР впервые после начала специальной военной операции включили электричество, отсутствовавшее здесь более пяти месяцев, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области, которая оказывают масштабную помощь по восстановлению инфраструктуры этого района республики.В начале июля врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и глава Новоайдарского района ЛНР Владимир Подольский подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства. Регион отправляет в Новоайдарский район продукты питания, организуется поставка лекарств, запчастей для техники и вещей первой необходимости.Второй месяц в районе проводится инвентаризация объектов, ведутся ремонтные работы. Строители Тамбовщины участвуют в капремонте Новоайдарской школы, который завершится к 1 сентября.С начала спецоперации Тамбовщина отправила в народные республики Донбасса более 200 тонн гуманитарных грузов. По инициативе Егорова регион первым среди субъектов РФ начал переподготовку учителей народных республик по истории, обществоведению, русскому языку и литературе, географии для работы в рамках российских образовательных стандартов. Переобучение проводится на базе ТГУ им. Г. Р. Державина.26 июля стало известно о включении Максима Егорова в санкционный список Великобритании.

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https://ria.ru/20220719/shkola-gimnaziya-1803511099.html

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тамбовская область

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новоайдарский район

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

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