https://ria.ru/20220728/donetsk-1805655915.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска в 16.55 мск вновь обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району города восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T17:22
2022-07-28T17:22
2022-07-28T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 мск вновь обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району города восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о 21 обстреле ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220728/donbass-1805654024.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ вновь обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра