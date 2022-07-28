https://ria.ru/20220728/donetsk-1805655915.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска в 16.55 мск вновь обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району города восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T17:22

2022-07-28T17:22

2022-07-28T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.55 мск вновь обстреляли Донецк, выпустив по Куйбышевскому району города восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщило о 21 обстреле ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220728/donbass-1805654024.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк