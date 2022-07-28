Рейтинг@Mail.ru
Число раненных при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 28.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220728/donetsk-1805605160.html
Число раненных при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех
Число раненных при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 28.07.2022
Число раненных при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех
Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:26
2022-07-28T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
донецк (днр)
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793392869_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_98842f2a1648d073b52b475224e56f15.jpg
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб сообщал о двух пострадавших.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в четверг сообщило о 19 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220728/feyk-1805543001.html
донецкая народная республика
донбасс
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793392869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd95cb7acf3534a75ba2b8a5b34025b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донбасс, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина
15:26 28.07.2022 (обновлено: 15:36 28.07.2022)
 
Число раненных при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех

В ДНР сообщили, что число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до трех

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Куйбышевском районе Донецка число раненых возросло до трех человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее штаб сообщал о двух пострадавших.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в четверг сообщило о 19 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Вчера, 12:56
В Кремле назвали фейком данные США о потерях ВС России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала