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Число раненных при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех
Число раненных при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 28.07.2022
Число раненных при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех
Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:26
2022-07-28T15:26
2022-07-28T15:36
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики.Ранее штаб сообщал о двух пострадавших.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в четверг сообщило о 19 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе ракетами из РСЗО "Град" и снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина
15:26 28.07.2022 (обновлено: 15:36 28.07.2022)
Число раненных при обстреле Куйбышевского района Донецка возросло до трех
В ДНР сообщили, что число раненных при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до трех