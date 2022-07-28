https://ria.ru/20220728/donbass-1805640250.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 28.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска в 16.00 мск обстреляли Гольмовский в ДНР, выпустив по нему 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T16:45
2022-07-28T16:45
2022-07-28T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 мск обстреляли Гольмовский в ДНР, выпустив по нему 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16:00 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220728/donetsk-1805624897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка
16:45 28.07.2022 (обновлено: 16:58 28.07.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Гольмовскому десять ракет из РСЗО "Град"