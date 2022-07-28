https://ria.ru/20220728/donbass-1805640250.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 28.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска в 16.00 мск обстреляли Гольмовский в ДНР, выпустив по нему 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T16:45

2022-07-28T16:45

2022-07-28T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

горловка

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.00 мск обстреляли Гольмовский в ДНР, выпустив по нему 10 ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16:00 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220728/donetsk-1805624897.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка