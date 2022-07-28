https://ria.ru/20220728/donbass-1805578610.html

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мужчина

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 28.07.2022

При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщает в четверг штаб... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:14

2022-07-28T14:14

2022-07-28T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщает в четверг штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ясиноватую, на улице Бабушкина ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в четверг обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220728/obstrel-1805567534.html

https://ria.ru/20220728/donetsk-1805508611.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина