https://ria.ru/20220728/donbass-1805578610.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 28.07.2022
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщает в четверг штаб... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:14
2022-07-28T14:14
2022-07-28T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
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донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела населенного пункта Ясиноватая в Донецкой Народной республике со стороны украинских войск, сообщает в четверг штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Ясиноватую, на улице Бабушкина ранен мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в четверг обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220728/obstrel-1805567534.html
https://ria.ru/20220728/donetsk-1805508611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мужчина
В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен мирный житель