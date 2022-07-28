https://ria.ru/20220728/donbass-1805490003.html

В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек

В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек - РИА Новости, 28.07.2022

В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек

Почти 80 мирных жителей погибли, 222 получили ранения в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате действий украинских войск, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T09:10

2022-07-28T09:10

2022-07-28T09:26

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Почти 80 мирных жителей погибли, 222 получили ранения в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате действий украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... стали 295 мирных жителей, из которых 77 человек погибли и 222 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибли и 19 детей получили ранения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается, на территории республики были разрушены и повреждены 1942 домостроения в 31 населенном пункте. Также повреждены 178 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220728/donbass-1805489651.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина