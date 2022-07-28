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В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек
В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек - РИА Новости, 28.07.2022
В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек
Почти 80 мирных жителей погибли, 222 получили ранения в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате действий украинских войск, сообщает... РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T09:10
2022-07-28T09:10
2022-07-28T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 28 июл - РИА Новости. Почти 80 мирных жителей погибли, 222 получили ранения в Луганской Народной Республике с 17 февраля в результате действий украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Жертвами агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... стали 295 мирных жителей, из которых 77 человек погибли и 222 получили ранения. В результате обстрелов три ребенка погибли и 19 детей получили ранения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Как отмечается, на территории республики были разрушены и повреждены 1942 домостроения в 31 населенном пункте. Также повреждены 178 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220728/donbass-1805489651.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, украина
09:10 28.07.2022 (обновлено: 09:26 28.07.2022)
В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек
В ЛНР с февраля из-за действий ВСУ погибли 77 человек, в том числе трое детей