https://ria.ru/20220728/dolgostroi-1805550208.html

Тимофеев: ФРТ намерен обследовать 110 долгостроев до конца 2022 года

Тимофеев: ФРТ намерен обследовать 110 долгостроев до конца 2022 года - РИА Новости, 28.07.2022

Тимофеев: ФРТ намерен обследовать 110 долгостроев до конца 2022 года

Фонд развития территорий (ФРТ) намерен обследовать 110 проблемных объектов в России для их дальнейшего вынесения на набсовет фонда, сообщил главный управляющий... РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T13:16

2022-07-28T13:16

2022-07-28T13:16

общество

жилье

обманутые дольщики в россии

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

константин тимофеев

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Фонд развития территорий (ФРТ) намерен обследовать 110 проблемных объектов в России для их дальнейшего вынесения на набсовет фонда, сообщил главный управляющий директор ФРТ Константин Тимофеев.Он отметил, что в работе фонда находятся 36 отчетов о проведении строительно-технических экспертиз - это обязательный документ для вынесения объектов на наблюдательный совет.Он уточнил, что независимые эксперты проводят осмотр конструкций и объекта в целом, определяют его техническую готовность, выявляют нарушения и оценивают, возможно ли достроить дом. По итогам работ подготавливается отчет, на основе которого определяется размер денежных средств для завершения работ.Всего со второй половины 2019 года фонд обследовал более 2 тысяч домов в 64 регионах. При этом в текущем году на набсовете ФРТ планируется рассмотреть вопросы всех заявленных на сегодня дольщиков. "Если бы не появлялись новые объекты и пострадавшие дольщики, то мы бы уже в сентябре закончили работу наблюдательного совета по принятию решений и все адреса были бы рассмотрены", - подчеркнул Тимофеев.В целом, согласно статистике ФРТ, количество пострадавших дольщиков в стране снижается, так как заканчиваются объекты, строящиеся по старым схемам. Число дольщиков, которые нуждаются в защите, снизилось с начала 2022 года на 14% - до 111,8 тысячи человек. "Планы решить проблему обманутых дольщиков к 2024 году остаются в силе. Более того, я думаю, проблемы уже заявленных дольщиков мы сможем решить даже раньше", - считает Тимофеев.После этого, по его словам, останется около 5% дольщиков - это те граждане, которые появятся в 2022-2023 годах. "В 2022 году мы ожидаем, что у нас могут появиться около 10 тысяч новых пострадавших дольщиков: около 7 тысяч уже отражены в учете, оставшиеся 3 тысячи допускаем до конца года", - подытожил главный управляющий директор ФРТ.

https://realty.ria.ru/20220713/frt-1802203667.html

https://ria.ru/20220713/dolschiki-1802246467.html

https://realty.ria.ru/20220726/frt-1804956436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жилье, обманутые дольщики в россии, россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), константин тимофеев