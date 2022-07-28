https://ria.ru/20220728/derevo-1805570524.html

В Подмосковье дерево упало на ребенка

В Подмосковье дерево упало на ребенка - РИА Новости, 28.07.2022

В Подмосковье дерево упало на ребенка

В подмосковном Серпухове из-за падения дерева госпитализирован ребенок в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T14:01

2022-07-28T14:01

2022-07-28T14:10

происшествия

серпухов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В подмосковном Серпухове из-за падения дерева госпитализирован ребенок в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Ранее в Telegram-каналах сообщили, что в подмосковном Серпухове на ребенка упало дерево."В результате падения дерева в Серпухове один ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в подмосковное медицинское учреждение. Пациент стабилен. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении."Организовано проведение доследственной проверки. Следователем планируется назначение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК по Московской области. Областная прокуратура также начала проверку, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220603/vorota-1792996592.html

серпухов

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, серпухов, московская область (подмосковье)