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В Подмосковье дерево упало на ребенка - РИА Новости, 28.07.2022
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В Подмосковье дерево упало на ребенка
В Подмосковье дерево упало на ребенка - РИА Новости, 28.07.2022
В Подмосковье дерево упало на ребенка
В подмосковном Серпухове из-за падения дерева госпитализирован ребенок в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:01
2022-07-28T14:10
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В подмосковном Серпухове из-за падения дерева госпитализирован ребенок в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Ранее в Telegram-каналах сообщили, что в подмосковном Серпухове на ребенка упало дерево."В результате падения дерева в Серпухове один ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в подмосковное медицинское учреждение. Пациент стабилен. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении."Организовано проведение доследственной проверки. Следователем планируется назначение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК по Московской области. Областная прокуратура также начала проверку, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
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серпухов
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происшествия, серпухов, московская область (подмосковье)
14:01 28.07.2022 (обновлено: 14:10 28.07.2022)
 
В Подмосковье дерево упало на ребенка

В подмосковном Серпухове госпитализировали ребенка из-за падения дерева

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В подмосковном Серпухове из-за падения дерева госпитализирован ребенок в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее в Telegram-каналах сообщили, что в подмосковном Серпухове на ребенка упало дерево.
"В результате падения дерева в Серпухове один ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в подмосковное медицинское учреждение. Пациент стабилен. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.
"Организовано проведение доследственной проверки. Следователем планируется назначение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК по Московской области. Областная прокуратура также начала проверку, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
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