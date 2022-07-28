https://ria.ru/20220728/derevo-1805570524.html
В Подмосковье дерево упало на ребенка
В Подмосковье дерево упало на ребенка - РИА Новости, 28.07.2022
В Подмосковье дерево упало на ребенка
В подмосковном Серпухове из-за падения дерева госпитализирован ребенок в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T14:01
2022-07-28T14:01
2022-07-28T14:10
происшествия
серпухов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В подмосковном Серпухове из-за падения дерева госпитализирован ребенок в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.Ранее в Telegram-каналах сообщили, что в подмосковном Серпухове на ребенка упало дерево."В результате падения дерева в Серпухове один ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в подмосковное медицинское учреждение. Пациент стабилен. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении."Организовано проведение доследственной проверки. Следователем планируется назначение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК по Московской области. Областная прокуратура также начала проверку, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220603/vorota-1792996592.html
серпухов
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серпухов, московская область (подмосковье)
14:01 28.07.2022 (обновлено: 14:10 28.07.2022)
В Подмосковье дерево упало на ребенка
В подмосковном Серпухове госпитализировали ребенка из-за падения дерева
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. В подмосковном Серпухове из-за падения дерева госпитализирован ребенок в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее в Telegram-каналах сообщили, что в подмосковном Серпухове
на ребенка упало дерево.
"В результате падения дерева в Серпухове один ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в подмосковное медицинское учреждение. Пациент стабилен. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.
"Организовано проведение доследственной проверки. Следователем планируется назначение судебно-медицинской экспертизы, опрашиваются очевидцы и устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК по Московской области. Областная прокуратура также начала проверку, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.